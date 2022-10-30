سياسة
2 دقيقة قراءة
حداد بكوريا الجنوبية إثر مقتل 151 شخصاً في حادثة تدافع باحتفالات الهالوين
قُتل 151 شخصاً وأصيب آخرون بحادث تدافع وقع في سول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة  وسط العاصمة الكورية الجنوبية بوقت متأخر من مساء السبت، في حين أعلن رئيس البلاد الحداد العام إثر الحادثة.
حداد بكوريا الجنوبية إثر مقتل 151 شخصاً في حادثة تدافع باحتفالات الهالوين
151 قتيلاً وعشرات الجرحى في احتفالات الهالوين بكوريا الجنوبية / Reuters
30 أكتوبر 2022

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأحد حداداً عاماً بعد مقتل نحو 151 شخصاً بسبب تدافع في عيد الهالوين بمنطقة مزدحمة بالحياة الليلية في سول.

وقدم يون تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال في بيان إن "هذا أمر مأساوي حقاً. مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سول الليلة الماضية".

وقال مسؤولو الطوارئ إن حشداً ضخماً كان يحتفل بالهالوين في حي إتايوان الشهير اندفع إلى زقاق مساء السبت. وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال تشوي سونج بوم رئيس محطة إطفاء يونجسان إن 151 شخصاً تأكد مقتلهم، من بينهم 19 أجنبياً من الصين وإيران وأوزبكستان والنرويج. وقال في إفادة صحفية في الموقع إن 82 شخصاً أصيبوا بينهم 19 في حالة خطيرة.

وأشار إلى أن عدداً من الضحايا كانوا من النساء في العشرينيات من العمر.

وكانت هذا أول احتفال بالهالوين منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد قيود مكافحة فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي. وكان كثير من المشاركين في الاحتفالات يضعون كمامات ويرتدون الملابس الخاصة باحتفالات الهالوين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us