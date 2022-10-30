سياسة
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وصلوا إلى تفاصيل سرية للغاية.. ما تفاصيل اختراق عملاء روس هاتف ليز تراس؟
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن عملاء روساً يعملون لمصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكنوا من اختراق الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية والوصول إلى "تفاصيل سرية للغاية" لمفاوضات مع حلفاء دوليين.
وصلوا إلى تفاصيل سرية للغاية.. ما تفاصيل اختراق عملاء روس هاتف ليز تراس؟
ديلي ميل: عملاء روس اخترقوا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية   / AFP
30 أكتوبر 2022

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية السبت أن الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس اخترقه من يشتبه في أنهم عملاء يعملون لمصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن هؤلاء العملاء تمكنوا من الوصول إلى "تفاصيل سرية للغاية" لمفاوضات مع حلفاء دوليين، بالإضافة إلى رسائل خاصة جرى تبادلها مع صديق تراس المقرب كواسي كوارتينغ الذي أصبح فيما بعد وزيراً للمالية.

وأضاف التقرير أنه يُعتقد أن الرسائل تضمنت مناقشات مع وزراء خارجية بشأن الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تفاصيل عن شحنات الأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أنه جرى تنزيل رسائل أُرسِلَت على مدار عام.

وأحجم متحدث باسم الحكومة البريطانية عن التعليق على "الترتيبات الأمنية الخاصة بالأفراد".

وأضاف المتحدث نفسه: "لدى الحكومة أنظمة قوية مطبقة للحماية من التهديدات السيبرانية. يشمل ذلك إحاطات أمنية منتظمة للوزراء، وتقديم المشورة بشأن حماية بياناتهم الشخصية وتخفيف التهديدات السيبرانية".

وذكرت الصحيفة أنّ الاختراق اكتُشف خلال حملة قيادة حزب المحافظين التي أدت إلى تولي تراس رئاسة الوزراء.

وتنحّت تراس عن المنصب الأسبوع الماضي وخلفها ريشي سوناك.

وقالت الصحيفة إن الرسائل المخترقة تضمنت انتقادات من تراس وكوارتينغ لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، "ما أدى إلى خطر التعرض للابتزاز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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