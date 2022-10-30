قالت السلطات الفرنسية إن عشرات من أفراد الشرطة أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت أثناء احتجاج السبت ضد بناء خزان مياه كبير للري الزراعي في غرب فرنسا.

وأدى أسوأ جفاف شهدته فرنسا هذا الصيف إلى زيادة حدة الجدل حول الموارد المائية في أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي. وأيد بعض المزارعين إقامة خزانات صناعية كوسيلة لاستخدام المياه بكفاءة ولكن المعارضين انتقدوها باعتبارها كبيرة الحجم وتفضل المزارع الكبيرة.

وتحدى عدة آلاف من المعارضين الحظر المفروض على الاحتجاج على الخزان المزمع إقامته في منطقة سانت سولين الريفية حيث أظهر التلفزيون الفرنسي الشرطة تتصدى للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وقال الحاكم المحلي في بيان إن 61 أصيبوا من بينهم 22 في حالة خطيرة بين أفراد الشرطة الذين تعرضوا لهجوم بالألعاب النارية وزجاجات المولوتوف من قبل بعض المحتجين.

وأدان وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو على تويتر العنف ضد الشرطة وانتقد المحتجين لعرقلتهم "مشروعاً جرى تطويره محلياً على مدى سنوات".

وأنحى مسؤولو حزب الخضر الذين انضموا إلى الاحتجاج باللوم على الوجود الأمني المفرط بعد حشد السلطات أكثر من 1500 شرطي.

وقال الحاكم الإقليمي إن أربعة محتجين أصيبوا كما جرى اعتقال ستة.

وواجه 1500 من عناصر الدرك صعوبة في احتواء الحشد الذي تجمع في حقول حبوب تمتد عدة هكتارات. وأعلنت السلطات مساء السبت توقيف ستة أشخاص في ختام هذا التجمع الذي شارك فيه نحو أربعة آلاف شخص وفق الشرطة وسبعة آلاف حسب المنظمين.