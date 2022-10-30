سياسة
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في ظل الأزمات.. الشركات البريطانية تتوقع أوضاعاً صعبة خلال الأشهر المقبلة
تتوقع شركات الخدمات والتوزيع في بريطانيا حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلاً، في ظل الانكماش والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
في ظل الأزمات.. الشركات البريطانية تتوقع أوضاعاً صعبة خلال الأشهر المقبلة
اتحاد الصناعة البريطاني: الشركات البريطانية تتوقع أوضاعاً صعبة خلال الأشهر المقبلة / AP
30 أكتوبر 2022

ذكر مسح صناعي نُشر اليوم الأحد أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على آفاقه ستستمر في الأشهر المقبلة.

وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 من 19 في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول ولا يزال في منطقة الانكماش.

وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلاً.

وقال ألبيش باليجا كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إنه "على الرغم من الصورة المتفاوتة عبر القطاعات لا يزال القطاع الخاص يواجه رياحاً معاكسة قوية. في غمرة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الطلب تتوقع الشركات انخفاضاً مستمراً في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وقال باليجا إن من المهم أن يعيد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك الاستقرار إلى البيئة الاقتصادية من أجل انتشال الشركات من معاناتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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