سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق.. انفجار يخلِّف 9 قتلى بعد يومين من التصديق على حكومة السوداني
أسفر انفجار صهريج وقود شمال شرقي بغداد عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين، حسب مسؤولين أمنيين عراقيين.
العراق.. انفجار يخلِّف 9 قتلى بعد يومين من التصديق على حكومة السوداني
مقتل 9 عراقيين في انفجار صهريج شرقي بغداد / AA
30 أكتوبر 2022

أعلنت السلطات العراقية السبت مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بانفجار صهريج شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن قائد عمليات بغداد أحمد سليم قوله إن "9 مدنيين استشهدوا وأصيب 13 آخرون جراء الانفجار".

وأضاف سليم، أن "حادث انفجار الصهريج فني وليس إرهابياً" دون مزيد من التفاصيل.

بدورها ذكرت الخلية الأمنية في بيان أن الانفجار "وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار".

وهذا أول انفجار يقع بعد منح البرلمان العراقي الخميس الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

جاء تشكيل الحكومة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتوترات التي بلغت حد الصدام المسلح أواخر أغسطس/آب الماضي داخل المنطقة الخضراء بين مسلحين تابعين للتيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة حليفة لإيران من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us