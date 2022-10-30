أعلنت السلطات العراقية السبت مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بانفجار صهريج شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن قائد عمليات بغداد أحمد سليم قوله إن "9 مدنيين استشهدوا وأصيب 13 آخرون جراء الانفجار".

وأضاف سليم، أن "حادث انفجار الصهريج فني وليس إرهابياً" دون مزيد من التفاصيل.

بدورها ذكرت الخلية الأمنية في بيان أن الانفجار "وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار".

وهذا أول انفجار يقع بعد منح البرلمان العراقي الخميس الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

جاء تشكيل الحكومة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتوترات التي بلغت حد الصدام المسلح أواخر أغسطس/آب الماضي داخل المنطقة الخضراء بين مسلحين تابعين للتيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة حليفة لإيران من جهة أخرى.