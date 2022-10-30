سياسة
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"كان يبحث عنها".. ماذا علقت نانسي بيلوسي بعد الهجوم على زوجها؟
قال المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي إنّ الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزلهما كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديمقراطيّة. وأضاف أنّ بول بيلوسي "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه".
"كان يبحث عنها".. ماذا علقت نانسي بيلوسي بعد الهجوم على زوجها؟
رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعبر عن "حزنها وصدمتها" جراء الهجوم على زوجها / AP
30 أكتوبر 2022

قالت رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي نانسي بيلوسي السبت إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.

وكتبت بيلوسي في رسالة على تويتر إنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها.

وقال المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي إنّ الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطيّة. وأضاف أنّ بول بيلوسي، وهو في عقده الثامن "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه".

وتابعت نانسي بيلوسي: "نحن ممتنون للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه" بول، مشيرة في رسالتها إلى أنّ حالة زوجها "تُواصل التحسّن".

وأردفت بأن المشتبه به "طلب رؤيتي وهاجم زوجي بول بوحشيّة".

وحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصادر قريبة من الأسرة فإنّ المهاجم أبلغ بول بيلوسي بأنّه سيُقيّده وينتظر وصول زوجته. وكانت المسؤولة الأمريكيّة في واشنطن في ذلك الوقت.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أنّ المهاجم صاح سائلاً: "أين نانسي؟".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن عناصر في الشرطة أنّ المهاجم تبنّى مواقف يمينية متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباتت دوافع المشتبه به الذي احتُجز موضوع تحقيق تُشارك فيه الشرطة الفيدراليّة (إف بي آي) وشرطة الكابيتول المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس.

ودانت الطبقة السياسية الأمريكية بكاملها هذا الهجوم بشدّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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