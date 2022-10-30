بدأت شركات تركية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية تصنيع نسخة مطورة من مركبة "أولاق" التي تُعدّ أول زورق مُسيّر مسلح محلي الصنع في تركيا.

والنسخة الأولى من "أولاق" تعمل دون طاقم بشري، وهي نتاج عمل مشترك بين شركتي "أريس" و"ميتيكسان" للصنا عات الدفاعية بتركيا.

وتتميز النسخة المطورة من زورق "أولاق" المسير بأنها مضادة للغواصات، إضافة إلى قدراتها الوظيفية والمسلحة.

مشروع النسخة المطورة من "أولاق" يتواصل بإشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إذ إن من المقرر أن يجري تطويرها وفقاً لاحتياجات القوات البحرية في البلاد.

ويتواصل العمل على هذا المشروع في شركة "أريس" بالمنطقة الحرة في ولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط.

نسخة متطورة

وفي حديث إلى الأناضول قال أونور يلدريم مدير في شركة "أريس" إن فكرة تطوير سلسلة مركبات "أولاق" البحرية المُسيّرة جاءت بهدف تقليل الأضرار البشرية إلى جانب ممارسة المهام المطلوبة بشكل أكثر أمناً.

وأشار يلدريم إلى إمكانية استخدام النسخة المطورة من "أولاق" إما عبر التحكم عن بعد وإما عبر الأقمار الصناعية أو آلية أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفيها تقود المركبة البحرية نفسها وفق آلية تُحددها الجهة المستخدمة.

وأكد أن المواصفات الفنية والتقنية للنسخة المطورة من "أولاق" تتفوق على النسخة الأولى التي تتواصل عملية إنتاجها هي الأخرى تلبية لاحتياجات القوات البحرية التركية.

وأردف: "كما يمكن للنسخة المطورة من المركبة الحربية المسيرة حراسة وحماية المواني في آن واحد، وممارسة مهامها الحربية فوق سطح المياه، وذلك بفضل إدماج أنظمة التسلح التي زودت بها".

وأفاد بأنه إلى جانب هذه الميزات فإن النسخة المطورة من "أولاق" قادرة على حمل حمولة مفيدة تستخدم في الدفاع عن الغواصات تحت سطح المياه.​​​​​​​

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات النسخة المطورة من "أولاق" في مايو/أيار المقبل قبل أن يُسلّم للبحرية التركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.