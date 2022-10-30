سياسة
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بعد تراجع جائحة كورونا.. أورفة التركية تجتذب السياح اليابانيين
تسعى ولاية شانلي أورفة التركية لجذب السياح من الشرق الأقصى بخاصة اليابانيين، حيث زار ممثلون عن 7 وكالات سياحية يابانية الولاية بغرض الاطلاع على الأماكن السياحية والثقافية فيها، فيما بدأت تشهد زيادة سنوية بأعداد السياح الأجانب بعد تراجع جائحة كورونا.
بعد تراجع جائحة كورونا.. أورفة التركية تجتذب السياح اليابانيين
شانلي أورفة التركية تجتذب السياح من الشرق الأقصى بخاصة اليابانيين / AA
30 أكتوبر 2022

استضافت ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا ممثلين عن 7 وكالات سياحية يابانية في إطار مساعي زيادة جذب السياح من الشرق الأقصى إلى الولاية.

وقبل أيام وصل ممثلو 7 وكالات سياحية يابانية إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في فاعلية نظمتها وكالة تنمية وتطوير السياحة التركية.

وفي إطار زيارتهم إلى تركيا استضافت ولاية شانلي أورفة ممثلي الوكالات السياحية اليابانية وأجرت لهم جولة في الأماكن التاريخية والسياحية في الولاية.

وخلال الجولة أجرى الوفد الياباني زيارة إلى متحف شانلي أورفة الأثري واطلع على أبرز القطع الأثرية التاريخية المكتشفة في أعمال الحفريات والتنقيب.

وشارك الوفد الياباني في افتتاح معرض "كوبكلي تبه" للفن المعاصر الذي جرى تنظيمه في المتحف بمساهمة من وزارة الثقافة والسياحة.

وزار الوفد الضيف الأماكن التاريخية والسياحية المهمة في المدينة مثل موقع كوبكلي تبه الذي يرجع إلى العصر الحجري، و"بحيرة السمك" حيث يوجد ما يعتقد أنه مقام النبي إبراهيم الخليل.

زيادة أعداد السياح

وقال مدير الثقافة والسياحة في شانلي أورفة أيدين أصلان إن الولاية تشهد زيادة سنوية في أعداد السياح الأجانب، بخاصة بعد تراجع جائحة كورونا.

وذكر أصلان لوكالة الأناضول أن الزائر إلى أورفة يمكنه بسهولة ملاحظة كثافة أعداد السياح الأجانب، بخاصة في موقع "كوبكلي تبه" التاريخي.

وأضاف: "تحول موقع كوبكلي تبه التاريخي إلى علامة مميزة ليس فقط في تركيا بل في العالم أجمع".

وأشار إلى أن تاريخ الموقع يرجع إلى أكثر من 12 ألف عام، أي للعصر الحجري، وقد أصبح الآن مكاناً يرغب جميع السياح المهتمين بالآثار والسياحة الثقافية في العالم في رؤيته.

وذكر أصلان أنه ربما يجري تصنيفه بين المواقع السياحية الثلاثة الأولى الأكثر أهمية في تركيا.

اهتمام ياباني بتركيا

بدوره قال المرشد السياحي المحترف أحمد فضولي بولوت للأناضول إنه يعمل منذ سنوات في مجال الإرشاد السياحي، وقد عمل مؤخراً بشكل وثيق مع السياح اليابانيين.

ولفت إلى ارتفاع أعداد الوكالات السياحية اليابانية الراغبة في العمل مع نظيراتها في تركيا.

فيما قال ماساهيكو ماتوسي أحد ملاك وكالات السفر اليابانية إن "شانلي أورفة تمتلك تاريخاً عريقاً غائراً في القدم".

وأضاف: "لم أكن أتوقع هذا العمق التاريخي والثقافي والحضاري. لدى هذه المدينة حقاً تاريخٌ رائع وعندما نذهب إلى اليابان سنزيد اهتمام السياح اليابانيين بتركيا، وسنطلعهم على ما رأينا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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