يحذّر الخبراء من أن تأثير النمو الهائل للإنترنت وتطبيقاته على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال غير مفهوم، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على عاداتنا وصحتنا العقلية.

وحسب تقرير نشره موقع "ذي غارديان" يقول فيليب لورينز سبرين وهو عالم أبحاث في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية في برلين: "إنه أمر محرج أننا نعرف القليل جداً عن TikTok وتأثيراته".

يقول الخبراء، حسب التقرير، إن عدم فهم كيفية تأثير TikTok على مستخدميه يثير القلق، لا سيما مع شعبية التطبيق الهائلة بين الشباب.

يُعرف الجيل Z على نحو متزايد باسم "جيل TikTok" ويفضّل المنصة (تيك توك) على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، إذ يعتبر ستة من كل 10 مراهقين أنفسهم مستخدمين يومياً.

ويقول مايكل ريتش طبيب الأطفال الذي يدرس تأثير التكنولوجيا على الأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال: "نحن مدينون لأنفسنا ولمستخدمي هذه المنصات بأن نفهم كيف تتغير الشاشات التي نستخدمها وكيف نستخدمها، نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة حول الكيفية التي سنساعد بها الشباب على فهم كيفية استخدامها بشكل مدروس وعقلي، أو عدم استخدامها على الإطلاق".

ما الذي يجعل TikTok مختلفاً؟

المخاوف بشأن تأثيرات الصحة العقلية لنشاط وسائل التواصل الاجتماعي طويلة الأمد وتكثفت فقط في السنوات الأخيرة.

عام 2021 على سبيل المثال أظهر البحث الداخلي في إنستغرام الذي نشرته فرانسيس هاوجين الآثار الخطيرة على الصحة العقلية لتطبيق الصور على المستخدمين المراهقين، بما في ذلك زيادة معدلات اضطرابات الأكل بين الفتيات المراهقات، ما أثار دعوات واسعة النطاق من أجل تنظيم أقوى.

لكن TikTok تستضيف محتوى ضاراً مشابهاً، ويُحذّر الخبراء من مجموعة من الميزات المبتكرة للمنصة تثير مخاوف فريدة.

يحسِّن TikTok المحتوى إلى حدٍّ كبير لدقائق وساعات من وقت المشاهدة، كما أظهر المستندات الداخلية التي سُرّبت في عام 2021، بدلاً من إعطاء الأولوية لمقاييس مثل النقرات والمشاركة التي كانت تفضلها معظم منصات الوسائط الاجتماعية من قبل.

من أجل ذلك نشرت الشركة خوارزمية فريدة وصفحة مقصودة تمثل أقصى تحول حتى الآن من موجز زمني إلى موجز خوارزمي.

يقول لورنز سبرين: "ما يفعل هذا بالدماغ؟ لا نعرف".

تشير الدراسات إلى أنه عندما يجري تجاهل الخلاصات الزمنية لصالح المحتوى المقترح غالباً ما تؤدي الخوارزمية إلى ظهور آراء أكثر تطرفاً.

إذ أظهر تقرير واحد في عام 2021 أن أكثر من 70% من المحتوى المتطرّف الموجود على YouTube جرت التوصية به للمستخدمين بواسطة الخوارزمية. كما يحفز المستخدمين على مشاركة المحتوى الذي يجذب الانتباه والذي يُلتقط بواسطة الخلاصة.

قال ريتش طبيب الأطفال: "بالمقارنة مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى فإن TikTok ذو أداء فريد، يؤدي هذا إلى كلٍّ من المحتوى المثير للاهتمام وبعض الطرق الجريئة لجذب الانتباه الأقل صحة".

قال مارك فضول المدير المشارك لـ"Tracking Exposed"، وهي منظمة حقوق رقمية تحقق في خوارزمية TikTok، إنه يبدو أيضاً أن TikTok "أسرع من أي منصة أخرى في اكتشاف الاهتمام".

يبدو أن صفحة التطبيق بالنسبة إليك تعرف رغبات مستخدميها واهتماماتهم جيداً.

ولا يزال الباحثون يحللون ما تعنيه هذه الخوارزمية الغريبة للمستخدمين، لا سيما فيما يتعلق بالمحتوى المستهدف حول الأمراض العقلية وغيرها من القضايا الحساسة.