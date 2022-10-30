سياسة
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متجاوزاً لندن وباريس.. أكثر من 160 مليون مسافر عبر مطار إسطنبول في 4 سنوات
قال وزير المواصلات والبنية التحتية التركي إن مليوناً و109 آلاف و386 رحلة طيران أُجريت في مطار إسطنبول. وحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة، فإن إجمالي عدد زوار إسطنبول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 11 مليوناً و787 ألفاً و834 زائراً.
متجاوزاً لندن وباريس.. أكثر من 160 مليون مسافر عبر مطار إسطنبول في 4 سنوات
مطار إسطنبول الدولي / AA
30 أكتوبر 2022

أعلن وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن أكثر من 160 مليون مسافر استخدموا مطار إسطنبول خلال 4 سنوات.

وفي بيان للوزير التركي بمناسبة مرور 4 سنوات على افتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أشار إلى أنّ مليوناً و109 آلاف و386 رحلة طيران أجريت في المطار.

وأوضح أنّ هذه الأرقام تأتي رغم جائحة كورونا وما تخللها من قيود السفر عالمياً.

وأكّد أنّ مطار إسطنبول أصبح في فترة وجيزة من أهم محطات الترانزيت في العالم.

وأشار إلى أنّ 19 مليوناً و957 ألفاً و147 مسافراً استخدموا مطار إسطنبول في الربع الثالث من عام 2022، متجاوزاً أعداد المسافرين في مطارات لندن وباريس وأمستردام.

وبين أنّ مطار إسطنبول سجل رقماً قياسياً في يوليو/تموز الماضي بـ 1422 رحلة طيران يومياً.

وعلى صعيد آخر، استقبلت مدينة إسطنبول التركية، مليوناً و607 ألفاً و45 زائراً، خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في المدينة، فإن إجمالي عدد زوار إسطنبول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 11 مليوناً و787 ألفاً و834 زائراً.

وخلال سبتمبر الماضي فقط، استقبلت المدينة مليوناً و607 ألفاً و45 زائراً، بزيادة قدرت نسبتها 64% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد الزوار الأكثر زيارة لإسطنبول خلال سبتمبر الماضي، تصدّر الروس القائمة بـ170 ألفاً و230 سائحاً، تلاهم الألمان بـ114 ألفاً و439سائحاً، ثم الإيرانيون بـ110 آلاف و539 سائحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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