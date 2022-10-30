سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد تعليقها من روسيا.. تركيا تسعى لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن تركيا تبذل جهوداً لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية بعد تعليقها من روسيا، لضمان السلام بالمنطقة. وأشار البيان إلى شحن 9.3 مليون طن من الحبوب من المواني الأوكرانية إلى مختلف دول العالم بشكل آمن.
بعد تعليقها من روسيا.. تركيا تسعى لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية
أول سفينة حبوب انطلقت من ميناء أوديسا / Reuters
30 أكتوبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الوزير خلوصي أقار يبذل جهوداً لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية بعد تعليقها من روسيا على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة في بيان الأحد أن روسيا أعلمت تركيا والأمم المتحدة بأنها أوقفت مؤقتاً عمل آلية شحن الحبوب عبر البحر الأسود بعد هجمات سيفاستوبول.

وأضاف البيان أن الوزير أقار يواصل مباحثاته مع مُحاوِريه والجهات المعنية لحل المشكلة، واستئناف أنشطة مبادرة الحبوب التي نُفِّذت بنجاح عبر التنسيق المشترك حتى اليوم.

وأشار إلى أن أقار "يهيب خلال مباحثاته مع تلك الأطراف بأهمية استمرار مبادرة شحن الحبوب التي أثبتت منحاها الإيجابي على الإنسانية في أنحاء العالم، وإمكانية حل الأزمات كافة عبر الحوار والنوايا الحسنة، ويؤكد على ضرورة تجنب أي استفزاز من شأنه أن يؤثر سلباً على استمرار الآلية".

وأكّد أن تركيا ستواصل كما كانت في السابق، أداء دورها لضمان السلام بالمنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ولفت البيان إلى أن الموظفين الروس العاملين في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول (تركي روسي أممي) لا يزالون في أماكن عملهم.

وأوضح أنه لن تنطلق سفن جديدة من السواحل الأوكرانية خلال الفترة الراهنة، مع مواصلة تفتيش السفن المحملة بالحبوب المنتظرة على سواحل إسطنبول الأحد والاثنين.

وأشار البيان إلى شحن 9.3 مليون طن من الحبوب من المواني الأوكرانية إلى مختلف دول العالم بشكل آمن، منذ بدء عمل مركز التنسيق المشترك بإسطنبول.

والسبت، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود، وطلبت اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us