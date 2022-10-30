أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر (حكومية) الأحد افتتاح أول مركز دولي للخدمات القنصلية، لدعم المشجعين القادمين من أنحاء العالم لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واُنشئ المركز في العاصمة الدوحة بتعاون بين اللجنة العليا، المسؤولة عن البنى التحتية للبطولة، وشركاء عديدين، بينهم وزارتا الخارجية والداخلية وهيئات أخرى حكومية والعشرات من السفارات والقنصليات المعتمدة لدى قطر.

وحضر مراسم افتتاح المركز، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويومياً، سيستقبل المركز الجمهور من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً، وهو يضم ممثلين عن أكثر من 40 سفارة وقنصلية، هي سفارات الدول الإحدى والثلاثين المشاركة في البطولة، إضافة إلى الدول التي سجلت أعلى مشتريات لتذاكر المباريات.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي: "نفخر بافتتاح أول مركز دولي للخدمات القنصلية في تاريخ بطولات كأس العالم (منذ بطولة أورغواي عام 1930)".

وأضاف أن "هذه هي النسخة الأولى من المونديال التي تشهد إتاحة مركز من هذا النوع لخدمة الجمهور القادم من جميع أنحاء العالم لحضور فعاليات البطولة".

وأوضح أن "المركز يتيح للسفارات موقعاً مركزياً يسهل الوصول إليه لمعالجة المشكلات القنصلية التي تواجه مشجعي بلدانها من خلال قنوات التواصل المباشر مع عديد من الجهات المعنية في قطر".

وتابع: "يقدم المركز نموذجاً جديداً للتعاون الدولي في تقديم الخدمات القنصلية خلال استضافة الأحداث الكبرى، وسوف يسترشد بهذه التجربة منظمو الفاعليات في المستقبل".

وأردف أن "المركز يعد مثالاً حياً على ما تملكه كأس العالم من قدرة على الجمع بين الدول والشعوب من كافة أنحاء العالم تحت سقف واحد".

فيما قال مدير إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية القطرية السفير محمد عبد الله سعيد السبيعي إن "المركز سيقدم عديداً من الخدمات للجماهير طوال فترة البطولة".

وأعرب عن سعادته بـ"تقديم الدعم اللازم لإطلاق المركز، ونشكر اللجنة العليا للمشاريع والإرث والسفارات والقنصليات في قطر على ما يقدمونه من دعم لعمل المركز".

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن المبيعات قاربت 3 ملايين تذكرة في مونديال قطر، وهي البطولة الأولى التي تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.