أعلنت إسرائيل الأحد فرضها إغلاقاً عاماً على الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء المقبل، وهو يوم عقد الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناءً على تقدير الوضع وتوصية من الأجهزة الأمنية، صدق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، بالإضافة إلى إغلاق المعابر في قطاع غزة يوم الانتخابات".

وأوضح البيان، أن الإغلاق سيبدأ عند منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، فيما ستُفتح المعابر ويُرفع الإغلاق قبل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، بتقييم الوضع.

وعادة، تُغلَق إسرائيل الأراضي الفلسطينية خلال أعياد يهودية معينة، وأيام الانتخابات.

وعندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق السلطات الإسرائيلية معبري "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب)، وبيت حانون "إيريز" الخاص بحركة الأفراد، شمالي القطاع.

أما في الضفة الغربية فيجرى تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، بالإضافة لتجميد عمل بعض المعابر وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات الإسرائيلية.

والانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء؛ هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.