سياسة
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تزامناً مع الانتخابات.. إسرائيل تفرض إغلاقاً عاماً على الأراضي الفلسطينية
أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق عام على الأراضي الفلسطينية بدءاً من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء وحتى قبل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، تزامناً مع الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء المقبل، وهي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.
تزامناً مع الانتخابات.. إسرائيل تفرض إغلاقاً عاماً على الأراضي الفلسطينية
إسرائيل تفرض إغلاقاً عاماً على الأراضي الفلسطينية مع يوم عقد الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية. / Reuters
30 أكتوبر 2022

أعلنت إسرائيل الأحد فرضها إغلاقاً عاماً على الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء المقبل، وهو يوم عقد الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناءً على تقدير الوضع وتوصية من الأجهزة الأمنية، صدق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، بالإضافة إلى إغلاق المعابر في قطاع غزة يوم الانتخابات".

وأوضح البيان، أن الإغلاق سيبدأ عند منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، فيما ستُفتح المعابر ويُرفع الإغلاق قبل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، بتقييم الوضع.

وعادة، تُغلَق إسرائيل الأراضي الفلسطينية خلال أعياد يهودية معينة، وأيام الانتخابات.

وعندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق السلطات الإسرائيلية معبري "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب)، وبيت حانون "إيريز" الخاص بحركة الأفراد، شمالي القطاع.

أما في الضفة الغربية فيجرى تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، بالإضافة لتجميد عمل بعض المعابر وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات الإسرائيلية.

والانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء؛ هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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