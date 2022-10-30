كان انهيار جسر معلّق في ولاية غوجارات الهندية الأحد، أحد أكثر هذه الحوادث دموية والتي تهزّ البلاد منذ سنوات.

فيما يأتي، بعض حوادث انهيار جسور خلال العقدين الماضيين خلّفت عشرات القتلى والمفقودين في كل أنحاء العالم.

عام 2022: 90 قتيلاً على الأقل في انهيار جسر غوجارات

قُتل 90 شخصاً على الأقل الأحد بانهيار جسر معلّق في موربي بولاية غوجارات الهندية يعود تاريخ بنائه إلى مئة عام.

ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إن نحو 500 شخص من بينهم نساء وأطفال كانوا على جسر موربي يؤدون طقوساً لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بأكمله في النهر.

عام 2021: 26 قتيلاً في مدينة مكسيكو

في مايو/أيار2021، انهار جزء مرتفع من مسار في نظام مترو مدينة مكسيكو، ما أدى إلى تحطم قطار ركاب ومقتل 26 شخصاً وإصابة العشرات.

عام 2018: 43 قتيلاً في جنوة

في أغسطس/آب 2018، قُتل 43 شخصاً بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية. وانهار جسر موراندي، وهو جزء من طريق سريع رئيسي يربط فرنسا وإيطاليا، وسط هطول أمطار غزيرة في أغسطس، ما أدى إلى سقوط عشرات المركبات وركابها إلى الهاوية.

عام 2016: 26 قتيلاً في كولكاتا

في العام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في مدينة كولكاتا في شرق الهند إلى مقتل 26 شخصاً على الأقل.

وانتشل عناصر الإنقاذ نحو 100 شخص مصابين بجروح من تحت ألواح إسمنتية ومعدنية ضخمة.

عام 2011: 32 قتيلاً على الأقل في شمال شرق الهند

في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، قُتل 32 شخصاً على الأقل عندما انهار جسر يضيق بحشد من المحتفلين في شمال شرق الهند على مسافة نحو 30 كيلومتراً من بلدة دارجيلنغ الجبلية.

وبعد أقل من أسبوع على ذلك الحادث، لقي نحو 30 شخصاً حتفهم عندما انهار جسر للمشاة فوق نهر في ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق البلاد.

عام 2007: قتلى في نيبال والصين

في أغسطس 2007، قُتل ما لا يقل عن 64 عاملاً عندما انهار جسر نهري في مقاطعة هونان وسط الصين في أثناء استكمال بنائه.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، قُتل 16 شخصاً على الأقل وفُقد 25 في نيبال بعد انهيار جسر مزدحم بالحجاج في غرب البلاد. وعند وقوع الحادث، كان 400 شخص على الجسر يعبرون فوق نهر بهري الواقع على مسافة 380 كيلومتراً غرب العاصمة كاتماندو. وتمكن نحو 100 شخص من السباحة إلى بر الأمان.

عام 2006: باكستان والهند

في أغسطس 2006، لقي 40 شخصاً على الأقل حتفهم في باكستان بعد انهيار جسر في ماردان، على مسافة 50 كيلومتراً من بيشاور في شمال غرب البلاد، بفعل هطول أمطار موسمية غزيرة.

وفي ديسمبر من العام نفسه، قُتل 34 شخصاً على الأقل عندما انهار جسر عمره 150 عاماً على قطار ركاب في محطة للسكك الحديد في ولاية بيهار في شرق الهند.

عام 2003: الهند وبوليفيا

في أغسطس 2003، قُتل 20 شخصاً في الهند من بينهم 19 طفلاً عندما انهار جسر في نهر قرب بومباي، ما تسبب في سقوط حافلة مدرسية وأربع مركبات أخرى في النهر.

وفي ديسمبر من العام نفسه، قُتل 29 شخصاً في بوليفيا بعدما جرفت فيضانات جسراً في أثناء عبور حافلة عليه.