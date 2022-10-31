سياسة
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العلامة الزرقاء بالثمن.. إيلون ماسك: تويتر يجدد عملية التحقق من مستخدميه
بعد أيام فقط من تولِّيه إدارة أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيراً في العالم قال إيلون ماسك إن تويتر سيعدّل عملية التحقق من المستخدمين.
العلامة الزرقاء بالثمن.. إيلون ماسك: تويتر يجدد عملية التحقق من مستخدميه
إيلون ماسك: يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي / AP
31 أكتوبر 2022

قال إيلون ماسك على تويتر يوم الأحد بعد أيام فقط من توليه إدارة أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيراً في العالم إن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.

وقال ماسك في تغريدة له: "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

وقالت النشرة الإخبارية التكنولوجية لتويتر يوم الأحد نقلاً عن شخصين مطلعين إن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.

وقال التقرير إنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 19.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.

ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قراراً نهائياً ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن وفقاً للمنصة فإن من المحتمل أن يصبح التحقق جزءاً من علامة تويتر الزرقاء.

وطُرحت العلامة الزرقاء في يونيو/حزيران من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولاً حصرياً على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.

وطُرحت خاصية تحرير التغريدات أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل/نيسان سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زراً لتعديل التغريدات.

وأبدى أكثر من 70% موافقتهم على ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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