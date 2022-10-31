سياسة
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ألمانيا.. شولتز يعزي في وفاة تركية من ضحايا العنصرية
قدم المستشار الألماني أولاف شولتز التعازي لعائلة مولودة غنج المسنة التركية المغتربة التي فقدت عائلتها بحادثة زولينغن العنصرية قبل 29 عاماً.
ألمانيا.. شولتز يعزي في وفاة تركية من ضحايا العنصرية
المستشار الألماني يعتبر أن التركية مولودة غنج تمثل صوت التوافق  / DPA
31 أكتوبر 2022

نشر المستشار الألماني أولاف شولتز رسالة تعزية بوفاة المغتربة التركية مولودة غنج التي فقدت عدداً من أفراد أسرتها عام 1993 في هجوم زولينغن العنصري.

وفي تغريدة عبر تويتر الأحد أشار شولتز إلى أن اسم مولودة غنج لن يُنسى "باعتبارها تمثل صوت التوافق".

وقدم المستشار الألماني التعازي لأسرة غنج التي فقدت 5 من أفرادها عام 1993 جراء حريق أشعله يمينيون متطرفون في منزلهم بمدينة زولينغن الألمانية.

وتوفيت غنج في وقت سابق الأحد عن عمر ناهز 80 عاماً، ومن المقرر إقامة مراسم تشييع لها في زولينغن الثلاثاء قبل نقلها إلى مسقط رأسها في ولاية أماسيا شمالي تركيا.

وكانت غنج على الرغم من ألمها وفاجعتها بالجريمة التي قُتلت فيها ابنتاها وحفيدتاها وبنت أختها تنادي بنشر التسامح في المجتمع الألماني ونبذ الكراهية.

وفقد 5 أتراك حياتهم من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال جراء حريق عنصري مفتعل أقدم عليه النازيون الجدد في 29 مايو/أيار 1993 بمدينة زولينغن.

ووُصفت الجريمة بأنها أسوأ اعتداء يستهدف الأجانب في تاريخ ألمانيا الحديث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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