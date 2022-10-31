نشر المستشار الألماني أولاف شولتز رسالة تعزية بوفاة المغتربة التركية مولودة غنج التي فقدت عدداً من أفراد أسرتها عام 1993 في هجوم زولينغن العنصري.

وفي تغريدة عبر تويتر الأحد أشار شولتز إلى أن اسم مولودة غنج لن يُنسى "باعتبارها تمثل صوت التوافق".

وقدم المستشار الألماني التعازي لأسرة غنج التي فقدت 5 من أفرادها عام 1993 جراء حريق أشعله يمينيون متطرفون في منزلهم بمدينة زولينغن الألمانية.

وتوفيت غنج في وقت سابق الأحد عن عمر ناهز 80 عاماً، ومن المقرر إقامة مراسم تشييع لها في زولينغن الثلاثاء قبل نقلها إلى مسقط رأسها في ولاية أماسيا شمالي تركيا.

وكانت غنج على الرغم من ألمها وفاجعتها بالجريمة التي قُتلت فيها ابنتاها وحفيدتاها وبنت أختها تنادي بنشر التسامح في المجتمع الألماني ونبذ الكراهية.

وفقد 5 أتراك حياتهم من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال جراء حريق عنصري مفتعل أقدم عليه النازيون الجدد في 29 مايو/أيار 1993 بمدينة زولينغن.

ووُصفت الجريمة بأنها أسوأ اعتداء يستهدف الأجانب في تاريخ ألمانيا الحديث.