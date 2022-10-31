سياسة
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أوكرانيا تصدّ هجوماً شرقاً.. ودبلوماسي روسي: لا منصة لمفاوضات تسوية في كييف
قال دبلوماسي روسي إنه لا توجد منصّة للتفاوض على التسوية في أوكرانيا، مبيناً في الوقت ذاته أنه لا توجد مقترحات نشطة من طرف كييف. في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده صدّت "هجوماً عنيفاً" شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.
أوكرانيا تصدّ هجوماً شرقاً.. ودبلوماسي روسي: لا منصة لمفاوضات تسوية في كييف
زيلينسكي: القوات الأوكرانية صدت هجوماً في منطقة دونيتسك / AP
31 أكتوبر 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن قوات بلاده صدّت "هجوماً عنيفاً" شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وأوضح أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب في غرب أوكرانيا نفّذت العملية دون أن يحدد موقع الاشتباك.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "لقد وقفوا اليوم العمليات الهجومية الشرسة التي شنّها العدو، وجرى صدّ الهجوم الروسي".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "صندوق التبادل" أُعيد ملؤه، مما يعني أسر جنود روس. ودارت أعنف المعارك في دونيتسك حول بلدتَي باخموت وأفدييفكا.

"لا منصة لمفاوضات تسوية"

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أنه لا توجد منصّة للتفاوض على التسوية في أوكرانيا، مبيناً في الوقت ذاته أنه لا توجد مقترحات نشطة من طرف كييف.

وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية: "لا توجد مقترحات نشطة يمكن اعتبارها أساساً لإجراء اتصالات سياسية لاحقة. لسوء الحظ يجب أن نعترف بأنه لا يوجد في الوقت الحالي أي منصة للمفاوضات الدبلوماسية لحل هذه الأزمة".

وشدّد غاتيلوف على أن موقف كييف من ضرورة سحب القوات الروسية "لا يمكن أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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