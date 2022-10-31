بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما اليوم الاثنين، مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان الأسبوع الماضي إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة وستضم نحو 240 طائرة حربية تنفذ نحو 1600 طلعة جوية.

وأضافت أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

وأدانت بيونغ يانغ التدريبات المشتركة باعتبارها تدريباً على الغزو وإثباتاً للسياسات العدائية من قبل واشنطن وسول.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ وأجرت تدريبات جوية وأطلقت قذائف المدفعية في البحر احتجاجاً على هذه التدريبات.

ويقول الحلفاء إن مثل هذا التدريب ضروري لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية والتي نفذت عدداً قياسياً من عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام وأجرت استعدادات لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن قال في وقت سابق إن بيونغيانغ أكملت جميع الاستعدادات الفنية اللازمة لتفجير تحت الأرض في موقع الاختبارات بونغي-ري المغلق رسمياً منذ عام 2018.

وأجرت كوريا الشمالية ستّ تجارب نووية هناك بين عامَي 2006 و2017.