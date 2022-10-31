تنطلق في إسطنبول الأربعاء فاعليات معرض "موصياد إكسبو" التجاري بنسخته الـ19 على مدار 4 أيام تحت شعار "الأمن الغذائي والحفاظ على الأجيال".

حسب بيان سابق لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد" جرى التحضير لفاعليات غير مسبوقة في مجال الدبلوماسية التجارية بالمعرض التجاري الأكثر شمولاً في تركيا والمنطقة.

ويتوقع أن يشهد المعرض توليد حجم أعمال تجارية تصل إلى 5 مليارات دولار حسب مسؤولي الجمعية، مع اجتماع الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين من 124 دولة.

كما ينتظر أن يستضيف المعرض أكثر من 100 ألف زائر، حيث تجري الفاعليات على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع في مركز معارض "توياب" بالشطر الأوروبي لإسطنبول.

فاعليات مختلفة

من المقرر أن يستضيف المعرض منتدى الأعمال الدولي زواره هذا العام تحت شعار "الأمن الغذائي والحفاظ على الأجيال"، إذ ستناقَش "العناصر التي تهدد الأمن الغذائي" و"موثوقية الأغذية وتأثيراتها على البشر".

وحسب بيان "موصياد" سيجري عقد جلسات نقاشية حول "أهمية الغذاء الحلال والنظيف في الحفاظ على الأجيال"، إلى جانب طرح حلول للمشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي.

ووفق منظمي المعرض فإنه سيضم في فاعلياته عرض مختلف منتجات الصناعات الدفاعية المحلية وفي مقدمتها الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 2" والمركبة الطائرة "جزري".

وتستضيف نسخة هذا العام من المعرض عقد قمة لسفراء مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية"D8" (مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنغلاديش)، وهذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ "موصياد إكسبو".

فرص استثمارية

وقال الرئيس العام لجمعية موصياد محمود أصملي في بيان قبيل انطلاق المعرض إنهم "سيرشدون رواد الأعمال الذين يرغبون في الانفتاح على الأسواق العالمية والأجانب الذين يريدون الاستثمار في تركيا".

وأشار أصملي إلى أن "جودة الإنتاج والإمكانات اللوجستية التي تتمتع بها تركيا توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب".

ولفت إلى أن الجمعية "تستهدف المساهمة في رؤية المستقبلية لعام 2023 من خلال التعريف بمكتب دعم الاستثمار الدولي خلال المعرض موصياد إكسبو 2022".

وقال إنها "تعد ملاذاً آمناً للتجارة العالمية والإقليمية، نظراً لإمكانات الإنتاج الكبيرة لديها، وإن موصياد ستكون المرشد للمستثمرين الأجانب".

ولفت أصملي إلى أن "مكتب التجارة" التابع للجمعية "سيرشد رواد الأعمال والصناعيين الأتراك الراغبين في الانفتاح على الأسواق الدولية".

ديناميكية التجارة

رئيس الجمعية قال أيضاً إن معرض "موصياد إكسبو 2022 سيضفي ديناميكية على التجارة الإقليمية من خلال إقامة علاقات مع وفود المشتريات المشاركة من دول مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب والجزائر ونيجيريا وكينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا".

وأكد أصملي أن "موصياد إكسبو سيشكل نقطة التقاء للوفود الصناعية والتجارية ورجال الأعمال القادمين من مختلف دول العالم".

وتابع "توجد مشاركة كبيرة من أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستأخذ وفود أذربيجان وروسيا وقطر والسعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وإيران والجزائر مكانها في المعرض الذي يعد مركزاً للتجارة العالمية".

وأوضح أصملي أن "أكثر من 60 وفد مبيعات سيزورون موصياد إكسبو بنسخته المرتقبة"، مبيناً أنهم "يستهدفون تحقيق روابط تجارية بقيمة 5 مليارات دولار خلال المعرض".

ووصف موصياد إكسبو 2022 بأنه "قلب الدبلوماسية التجارية"، مشيراً إلى أن "نسخة هذا العام ستشهد عقد قمة لسفراء دول مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D8)"، مبيناً أن هذه الخطوة "تعد الأولى من نوعها في تاريخ موصياد إكسبو".

الأمن الغذائي

من ناحيته قال رئيس منتدى الأعمال الدولي أرول يارار في بيان آخر قبيل انطلاق الفاعليات، إن "الأزمات العالمية تعرّض الأمن الغذائي للخطر"، مشيراً في هذا السياق إلى "الاضطرابات العالمية في الإمداد واللوجستيات التي شهدتها فترة انتشار وباء كورونا".

وأضاف يارار: "التطورات السياسية العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي والنزاعات المسلحة والمشكلات المتعلقة بالمناخ عرَّضت الأمن الغذائي للخطر أكثر من أي وقت مضى في التاريخ".

وأشار إلى أن "الأضرار الناجمة عن انقطاع سلاسل التوريد واللوجستيات خلال فترة الوباء لم يجرِ تعويضها بعد، وأن الصراعات الإقليمية أدت إلى نقص الغذاء العالمي".

ولفت إلى أن "جميع دول العالم اضطرت إلى إعادة تشكيل استراتيجياتها لضمان الأمن الغذائي".