سياسة
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"رغم تردد روسيا".. أردوغان يؤكد مواصلة تركيا جهودها في تنفيذ اتفاق الحبوب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل جهودها من أجل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم التردد الروسي، وذلك بعد أن علقت موسكو مشاركتها بالمبادرة أول الأسبوع.
"رغم تردد روسيا".. أردوغان يؤكد مواصلة تركيا جهودها في تنفيذ اتفاق الحبوب
أردوغان: تركيا ستواصل جهودها بموجب اتفاق الحبوب رغم تردد روسيا / AA
31 أكتوبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تصريح له بعد تعليق روسيا العمل باتفاق الحبوب أنّ بلاده ستواصل جهودها في خدمة الإنسانية رغم تردد روسيا.

جاء ذلك في كلمة الاثنين خلال "مؤتمر الطب في العالم التركي" بنسخته الثامنة بتنظيم منظمة الدول التركية في إسطنبول.

وعزا الرئيس التركي تردد روسيا في التزام اتفاق الحبوب إلى عدم توفير التسهيلات التجارية لها على غرار التسهيلات الممنوحة لأوكرانيا.

وقال الرئيس التركي: "تمكنَّا نسبياً من تقليل الأزمة الغذائية من خلال تقديم 9.3 مليون طن من القمح الأوكراني للعالم" في إشارة إلى اتفاقية إسطنبول للحبوب.

وعلّقت روسيا يوم السبت مشاركتها في اتفاق الحبوب "لأجل غير مسمى"، بعدما قالت إنه هجوم كبير بطائرات مُسيّرة أوكرانية على أسطولها في البحر الأسود في منطقة القرم.

من ناحية أخرى أكد الرئيس التركي أن حكومته تهدف إلى جعل البلاد في قمة الخدمات الصحية الدولية عبر علامة Health Türkiye​​​​​​​.

وأوضح أردوغان أن 89% من الأدوية التي يستهلكها المواطنون الأتراك تُوفَّر عبر إنتاجها محلياً.

وأضاف: "نهدف إلى الوصول ببلدنا إلى قمة الخدمات الصحية الدولية عبر علامة Health Türkiye في إطار رؤية القرن التركي".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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