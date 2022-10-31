سياسة
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"في رسالة إلى الخصوم".. أمريكا تعتزم إرسال قاذفات B-52 إلى أستراليا
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية نشر 6 قاذفات من طراز B-52 في قاعدة تيندال الجوية جنوب مدينة داروين الشمالية في أستراليا، في خطوة قالت عنها الولايات المتحدة إنها "تبعث برسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على إطلاق قوة جوية فتاكة".
"في رسالة إلى الخصوم".. أمريكا تعتزم إرسال قاذفات B-52 إلى أستراليا
قاذفة من طراز B-52 التابعة لسلاح الجو الأمريكي / Reuters
31 أكتوبر 2022

تعتزم الولايات المتحدة إرسال قاذفات من طراز B-52 إلى أستراليا حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.

وذكرت شبكة "آي بي سي نيوز" الأسترالية أن واشنطن تخطط لنشر 6 قاذفات من طراز B-52 في قاعدة تيندال الجوية جنوب مدينة داروين الشمالية.

ونقلت الشبكة تصريحات عن سلاح الجو الأمريكي جاء فيها أن "القدرة على نشر قاذفات جوية أمريكية في أستراليا تبعث برسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على إطلاق قوة جوية فتاكة".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن تايوان.

ولم ينفِ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الأنباء بشأن القاذفات لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل بشأنها.

وقال ألبانيز للصحفيين صباح الاثنين إن بلاده "تتواصل مع أصدقائها في الولايات المتحدة من وقت إلى آخر"، مضيفاً وجود زيارات لأستراليا "بشكل دوري تشمل داروين، حيث تتمركز قوات المارينز الأمريكية"، حسب الشبكة.

وتعد طائرات B-52 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى قادرة على حمل ما يصل إلى 70 ألف رطل من الأسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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