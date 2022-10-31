سياسة
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واشنطن بوست: تويتر تستغني عن ربع العاملين في جولة أولى من خفض الوظائف
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الاثنين نقلاً عن مصدر مطلع إن شركة تويتر، التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي، تعتزم تسريح ربع موظفيها، فيما نفى ماسك نية تويتر تسريح عاملين في الشركة قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
واشنطن بوست: تويتر تستغني عن ربع العاملين في جولة أولى من خفض الوظائف
قالت مصادر لرويترز إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي / AFP
31 أكتوبر 2022

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الاثنين نقلاً عن مصدر مطلع إن شركة تويتر، التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي، تعتزم تسريح ربع موظفيها في إطار ما يُتوقع أن تكون الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملين في الشركة.

وجاء في تقرير الصحيفة أن المحامي المشهور أليكس سبيرو، وهو ممثل قانوني لماسك منذ وقت طويل، قاد المناقشات الخاصة بتخفيضات الوظائف.

وحسب سجل تنظيمي زاد عدد العاملين في تويتر في نهاية عام 2021 على سبعة آلاف موظف ويصل ربع عدد العاملين في الشركة إلى ما يقارب الألفين.

ونفى ماسك تقريراً نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن تسريح عاملين في تويتر قبل الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي بعد اكتمال شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار يوم الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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