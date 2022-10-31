سياسة
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المجلس العربي يدعو إلى دعم واستكمال المصالحة الفلسطينية
دعا المجلس العربي الاثنين إلى ضرورة دعم واستكمال المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الفرقاء، ولفت المجلس في بيان إلى ضرورة "التفاف الجميع حول الثوابت الفلسطينية".
المجلس العربي يدعو إلى دعم واستكمال المصالحة الفلسطينية
المجلس دعا إلى استكمال جهود المصالحة التي رعت دولة الجزائر أخيراً فصلاً آخر من فصولها. / AA
31 أكتوبر 2022

أكد المجلس العربي الاثنين ضرورة دعم واستكمال المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الفرقاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس العربي، حمل توقيع رئيسه محمد المنصف المرزوقي (رئيس تونس بين 2011 و2014).

واعتبر المجلس أن "الوضع (الفلسطيني) يقتضي إنهاء الانقسام بين مختلف الفرقاء الفلسطينيين ونبذ الفرقة واستكمال جهود المصالحة التي رعت دولة الجزائر أخيراً فصلاً آخر من فصولها".

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وقّعت الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ولفت المجلس العربي في بيانه إلى ضرورة "التفاف الجميع حول الثوابت الفلسطينية".

واستنكر "الجرائم المتواترة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، إذ تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من حكومة شكلتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة الرئيس محمود عباس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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