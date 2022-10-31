سياسة
3 دقيقة قراءة
مستشار ألمانيا يعزي في وفاة سيدة تركية.. ما قصتها وكيف قتل عنصريون أسرتها؟
قدم المستشار الألماني أولاف شولتس، تعازيه في وفاة المغتربة التركية مولودة غنج، التي فقدت عدداً من أفراد أسرتها عام 1993 في هجوم زولينغن العنصري، عندما أقدمت مجموعة ألمانية يمينية متطرفة على إحراق منزل العائلة، ما تسبب في مقتل 5 أتراك.
مستشار ألمانيا يعزي في وفاة سيدة تركية.. ما قصتها وكيف قتل عنصريون أسرتها؟
دائما كانت مولودة غنج تنادي بنشر التسامح في المجتمع الألماني ونبذ الكراهية.
31 أكتوبر 2022

نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، رسالة تعزية في وفاة المغتربة التركية مولودة غنج، التي فقدت عدداً من أفراد أسرتها عام 1993 في هجوم زولينغن العنصري.

وفي تغريدة عبر تويتر، الأحد، أشار شولتس إلى أن اسم مولودة غنج لن يُنسى، "باعتبارها تمثل صوت التوافق".

وقدم المستشار الألماني التعازي لأسرة غنج التي فقدت 5 من أفرادها عام 1993 جراء حريق أشعله يمينيون متطرفون في منزلهم بمدينة زولينغن الألمانية.

وتوفيت غنج في وقت سابق الأحد عن عمر ناهز 80 عاماً، ومن المقرر إقامة مراسم تشييع لها في زولينغن الثلاثاء قبل نقلها إلى مسقط رأسها في ولاية أماسيا شمالي تركيا.

مولودة غنج.. أشهر ضحايا العنصرية

عملت غنج لسنوات من أجل المصالحة بين الأتراك والألمان، حتى لإنها ظهرت إلى جانب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، بعد مقتل خمسة من أفراد عائلتها في هجوم عنصري في عام 1993 عندما أشعل النازيون الجدد النار في منزل عائلتها.

وفقدت غنج وزوجها دورموش، اللذان هاجرا من تركيا إلى ألمانيا منذ عقود، ابنتاها وحفيدتاها وبنت أختها في الاعتداء.

وحدثت جريمة زولينغن عندما أشعل أربعة متطرفين يمينيين يوم 29 مايو/أيار 1993 النيران بمنزل الأسرة، ووصفت الجريمة بأنها أسوأ اعتداء يستهدف الأجانب في تاريخ ألمانيا الحديث.

وعلى الرغم من ألمها وفاجعتها بالجريمة فإن مولودة غنج المسنة التركية (76 عاماً) كانت تنادي بنشر التسامح في المجتمع الألماني ونبذ الكراهية.

وكثيراً أعربت الخارجية التركية عن أملها عدم تكرار مثل هذه الهجمات المأساوية ورغبتها "في إعادة تأكيد ضرورة اتخاذ تدابير مؤثرة في محاربة العنصرية والتمييز والعداء للأجانب، وهي تعد مشاكل مشتركة للإنسانية، وضرورة استخدام السياسيين والإعلاميين بشكل خاص للغة مدروسة".

وتتصدر الهجمات والاعتداءات ضد الأتراك والمسلمين في جميع أنحاء العالم وبخاصة في أوروبا، التقارير السنوية التي تعدها رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى.

وفي تقرير 2020 تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي جرى الإبلاغ فيها عن جرائم كراهية ضد الأتراك، إذ سُجّل بها 205 بلاغات، وتلتها فرنسا بـ40 بلاغاً، ثم النمسا بـ37 بلاغاً، وبعدها سويسرا وهولندا بـ15 بلاغاً.

وفي التقرير ذاته سُجل 389 بلاغاً، منها 225 يتضمن شكوى من خطابات الكراهية والتهديد للأتراك، و45 هجوماً على المساجد، و25 حادثة إضرام نيران متعمد، وهجومين على مدرستين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us