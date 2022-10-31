سياسة
2 دقيقة قراءة
التضخم يصل إلى مستويات قياسية في أوروبا والأسعار تخرج عن السيطرة
أفاد مكتب إحصائيات الاتحاد الأوروبي بأن التضخم السنوي وصل إلى 19.7% في أكتوبر/تشرين أول، وأظهرت احصائيات المكتب أن أسعار الغذاء والكحول والتبغ انضمت إلى أسعار الطاقة في كونها السبب الرئيسي الأكبر في ارتفاع التضخم
التضخم يصل إلى مستويات قياسية في أوروبا والأسعار تخرج عن السيطرة
أظهرت احصائيات يوروستات أن أسعار الغذاء والكحول والتبغ انضمت إلى أسعار الطاقة في كونها السبب الرئيسي الأكبر في ارتفاع التضخم / AA
31 أكتوبر 2022

وصل التضخم إلى مستوى قياسي جديد في 19 دولة تستخدم اليورو مدفوعاً بأسعار خرجت عن السيطرة للغاز الطبيعي والكهرباء بسبب حرب روسيا في أوكرانيا. تباطأ النمو الاقتصادي أيضاً قبيل ما يخشى خبراء الاقتصاد أن يكون ركوداً وشيكاً، بالأساس نتيجة لارتفاع تلك الأسعار ما يقضي على قدرة الأوروبيين على الإنفاق.

ووصل التضخم السنوي إلى 19.7% في أكتوبر/تشرين أول، وفق مكتب إحصائيات الاتحاد الأوروبي ”يوروستات” اليوم الاثنين. وهو الأعلى منذ بدء توثيق وجمع الإحصائيات في منطقة اليورو عام 1997.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أعقاب غزو أوكرانيا نتيجة لوقف روسيا إمدادات الطاقة وإفراجها عن قليل منها مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وتعين على أوروبا اللجوء إلى شحنات باهظة الثمن من الغاز الطبيعي المسال قادمة بحراً من الولايات المتحدة وقطر لاستمرار توليد الكهرباء وتدفئة المنازل.

ومع نجاح الغاز المسال في ملء المخزون من أجل الشتاء، جعل ارتفاع الأسعار بعض المنتجات الصناعية كالصلب أو الأسمدة باهظة الثمن أو لا يمكنها تحقيق بأرباح. وتراجعت القدرة الشرائية للمستهلك في المتاجر إذ يذهب مزيد من الدخل لدفع أسعار الوقود أو فواتير الطاقة.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي في عمليات الشراء على المدى القصير مؤخراً لكنها لا تزال مرتفعة في الأسواق لعدة شهور مقبلة، ما يشير إلى أن أسعار الطاقة المكلفة ستستمر في دفع تباطؤ النمو. وأظهر استطلاع للبنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم العام المقبل ارتفعت إلى 5.8% من 3.6%.

وأظهرت احصائيات يوروستات أن أسعار الغذاء والكحول والتبغ انضمت إلى أسعار الطاقة في كونها السبب الرئيسي الأكبر في ارتفاع التضخم، إذ وصلت إلى 13.1% فيما بلغ ارتفاع أسعار الطاقة 41.9%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us