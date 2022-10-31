سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | الألمان يلجؤون إلى الحطب بديلاً عن الغاز الروسي وسط تفاقم أزمة الغاز
وسط تفاقم أزمة الغاز في ألمانيا، لجأ المواطنون إلى زيادة مشترياتهم من الحطب تحوطاً للشتاء. وكبّد ارتفاع أسعار الطاقة، بفعل نقص الإمدادات من روسيا، المواطن الألماني مزيداً من المصروفات ما جعل كثيرين يرغبون في الحطب وسيلة للتدفئة خلال الشتاء المقبل.
شاهد | الألمان يلجؤون إلى الحطب بديلاً عن الغاز الروسي وسط تفاقم أزمة الغاز
لجأ الكثير من الألمان إلى زيادة مشترياتهم من الحطب تحوطاً للشتاء   / Getty Images
31 أكتوبر 2022

بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في ألمانيا، بدأ بشكل متزايد وملحوظ اتجاه الأشخاص إلى تفضيل استخدام مدافئ الحطب.

وسيستخدم معظم الألمان هذا العام الحطب للتدفئة بدلاً من استهلاك الغاز أو الكهرباء، بعد ما تضاعفت الأسعار في جميع أنحاء البلاد، إذا اتجهوا نحو أنظمة التدفئة البديلة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.

لكن حتى هذا الحل يصطدم بمشكلة العرض والطلب في سوق الحطب، الذي شهد تقلص المعروض من الخشب، لذلك يلجأ البعض إلى حلول أخرى.

ويؤكد الألمان أن عديداً من الأشخاص لجؤوا إلى الغابات والبساتين القريبة من بيوتهم من أجل قطع الأشجار والحصول على الحطب.

وفي السنوات السابقة، استخدم نحو نصف المنازل في ألمانيا الغاز الطبيعي من أجل التدفئة، و25% بوقود التدفئة، فيما استخدم أقل من 6% الأخشاب كوقود.

إلا أنه عندما زاد الطلب على الحطب في البلاد بشكل مفرط، وقف بعض الموردين مبيعاتهم مؤقتاً لأنهم واجهوا صعوبات في التوريد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us