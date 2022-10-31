بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في ألمانيا، بدأ بشكل متزايد وملحوظ اتجاه الأشخاص إلى تفضيل استخدام مدافئ الحطب.

وسيستخدم معظم الألمان هذا العام الحطب للتدفئة بدلاً من استهلاك الغاز أو الكهرباء، بعد ما تضاعفت الأسعار في جميع أنحاء البلاد، إذا اتجهوا نحو أنظمة التدفئة البديلة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.

لكن حتى هذا الحل يصطدم بمشكلة العرض والطلب في سوق الحطب، الذي شهد تقلص المعروض من الخشب، لذلك يلجأ البعض إلى حلول أخرى.

ويؤكد الألمان أن عديداً من الأشخاص لجؤوا إلى الغابات والبساتين القريبة من بيوتهم من أجل قطع الأشجار والحصول على الحطب.

وفي السنوات السابقة، استخدم نحو نصف المنازل في ألمانيا الغاز الطبيعي من أجل التدفئة، و25% بوقود التدفئة، فيما استخدم أقل من 6% الأخشاب كوقود.

إلا أنه عندما زاد الطلب على الحطب في البلاد بشكل مفرط، وقف بعض الموردين مبيعاتهم مؤقتاً لأنهم واجهوا صعوبات في التوريد.