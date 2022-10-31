سياسة
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عطل مفاجئ يوقف تطبيق "إنستغرام" عن العمل في عديد من دول العالم
تفاجأ عدد كبير من مستخدمي تطبيق "إنستغرام" في عديد من الدول حول العالم من عدم قدرتهم على الدخول إلى حساباتهم في التطبيق، الاثنين، في حين أكدت المنصة الاجتماعية أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.
عطل مفاجئ يوقف تطبيق "إنستغرام" عن العمل في عديد من دول العالم
عطل مفاجئ يوقف تطبيق "إنستغرام" عن العمل في العديد من دول العالم / AA
31 أكتوبر 2022

أبلغ موقع إنستغرام الاثنين عن صعوبات واجهها مستخدموه الذين أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة، فيما أكدت المنصة الاجتماعية أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.

وغرّد قسم التواصل التابع لشركة "ميتا" في حسابه عبر تويتر "ندرك أن بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في إنستغرام"، مضيفاً: "نعمل على حلّ المشكلة ونعتذر عن إزعاجكم".

وأكد عشرات المستخدمين الاثنين في منشورات عبر مواقع التواصل أنّهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في إنستغرام أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أنّ حساباتهم عُلّقت.

ولفت موقع "داون ديتاكتر" المتخصص إلى أنّ العطل طال عدة آلاف من الحسابات، فيما سُجّل رقم قياسي للحسابات المُتوقّفة نحو الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

وفي 22 سبتمبر/أيلول، سُجّل خلل مماثل لم تنشر إنستغرام عند حدوثه أي توضيح.

ويأتي انقطاع خدمة إنستغرام بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" وتأثر به الثلاثاء الفائت مليارات من المستخدمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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