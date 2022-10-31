سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. النرويج تقرر رفع جاهزية قواتها المسلحة
أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، عزم بلاده على رفع مستوى الجاهزية العسكرية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، مشيراً إلى أن "الحرب في أوكرانيا تجعل من الضروري على كل دول الناتو أن تكون أكثر حذرا".
بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. النرويج تقرر رفع جاهزية قواتها المسلحة
النرويج: وزارة الدفاع سترفع جاهزيتها العسكرية اعتباراً من الغد   / Others
31 أكتوبر 2022

سترفع النرويج، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتشارك حدوداً مع روسيا في القطب الشمالي، مستوى جاهزية العسكرية، حسبما أعلن رئيس وزرائها يوناس غار ستوره، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يُرصد أي تهديد مباشر ضد المملكة.

وقال يوناس غار ستوره خلال مؤتمر صحفي "سترفع وزارة الدفاع اعتباراً من الغد (الثلاثاء) مستوى الجاهزية في النرويج".

وأضاف "ليس لدينا اليوم أي سبب للاعتقاد أن روسيا تريد جر النرويج أو أي بلد آخر مباشرة إلى الصراع، لكن الحرب في أوكرانيا تجعل من الضروري على كل دول الناتو أن تكون أكثر حذراً".

وبعدما أصبحت أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى أوروبا منذ خفّضت روسيا إمداداتها من الطاقة، عززت النرويج الأمن حول مواقعها الاستراتيجية بعد رصد تحليق طائرات مسيرة مجهولة، خصوصا قرب منصات النفط البعيدة وسط البحر والتخريب المفترض لخطَي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق المجاور.

وفي الأسابيع الأخيرة، وُقف عديد من المواطنين الروس بعد اتّهامهم بإطلاق طائرات مسيّرة فوق الأراضي النرويجية، ما يشكل خرقاً لقرار حظر التحليق المفروض على الروس بسبب الحرب في أوكرانيا، أو بخرق قرارات منع تصوير مواقع حساسة.

والأسبوع الماضي، اعتقل جهاز مكافحة التجسس النرويجي شخصاً يشتبه في أنه "عميل غير قانوني"، وهو توصيف يستخدم للدلالة على جاسوس يحاول الاندماج بشكل مستدام في بلد أجنبي لكي ينسج فيه شبكة معارف ويقيم قنوات للمعلومات ويتغلغل في أوساط تملك معلومات حساسة.

وأضاف رئيس الوزراء "يتعين عليّ الإشارة إلى أنه لم يحدث أي شيء في اليوم السابق أو الأيام الماضية يدفعنا إلى رفع الجاهزية الآن، إنه تطور مع الوقت يقودنا إلى ذلك".

من جهته، أوضح وزير الدفاع بيورن أريلد غرام أن رفع مستوى الجاهزية العسكرية يتمثل بشكل ملموس في إجراءات لوجستية وأمن الاتصالات والأمن حول منشآت الجيش.

وأمام التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، زادت النرويج بشكل كبير ميزانيتها الدفاعية وقدراتها الاستخباراتية في أقصى الشمال حيث تبلغ حدودها مع روسيا 198 كيلومتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us