أعلن 40 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية الاثنين نيتهم الإضراب المفتوح عن الطعام الثلاثاء رفضاً لتمديد اعتقال أسير أضرب عن الطعام 113 يوماً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن" 40 أسيراً في سجني عوفر (وسط الضفة)، والنقب (جنوبي إسرائيل) من أسرى حركتي فتح والجبهة الشعبية، قرروا تسليم قائمة بأسمائهم غداً (الثلاثاء) لإدارة سجون الاحتلال، للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام".

وأشار البيان إلى أن "الإضراب هو احتجاج على تنصل أجهزة الاحتلال، من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل رائد ريان، والذي خاض إضراباً عن الطعام استمر لمدة 113 يوماً، وعلّقه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على مدة محددة، إلا أن مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديداً بحقه لمدة 6 شهور".

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتُقل ريان وخاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 113يوماً، وعلق إضرابه في 28 يوليو/تموز الماضي.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، وبلا توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل 4700، بينهم 32 أسيرة، حسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.