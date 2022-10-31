سياسة
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خفر السواحل التركي ينقذ 42 مهاجراً دفعتهم اليونان قبالة أيفاجيك
أعلن خفر السواحل التركي إنقاذ 42 مهاجراً دفعتهم اليونان باتجاه المياه التركية، قبالة سواحل منطقة أيفاجيك بولاية جناق قلعة.
خفر السواحل التركي ينقذ 42 مهاجراً دفعتهم اليونان قبالة أيفاجيك
المهاجرون نُقلوا إلى مركز ترحيل الأجانب في أيفاجيك وفقاً لمصادر أمنية / AA
31 أكتوبر 2022

أنقذ خفر السواحل التركي الاثنين 42 مهاجراً دفعتهم اليونان باتجاه المياه التركية، قبالة سواحل منطقة أيفاجيك بولاية جناق قلعة.

وذكرت مصادر أمنية تلقت بلاغاً بوجود قارب مطاطي قبالة سواحل أيفالك، وعلى متنها 42 مهاجراً أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.

وأوضحت أن الفرق التركية أنقذت المهاجرين الـ42، ونُقلوا إلى مركز ترحيل الأجانب في أيفاجيك.

وكان مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي، كشف قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول أن وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وأشار تقرير للمكتب إلى أن الوكالة كانت تعلق الاستطلاع الجوي لمنع تسجيل الأنشطة غير القانونية للخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضاً في تمويل الوحدات اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء.

وكانت تركيا تنتقد مراراً السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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