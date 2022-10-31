سياسة
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أردوغان: 89% من الأدوية التي يستهلكها المواطنون إنتاج محلي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن 89% من الأدوية التي يستهلكها المواطنون محلية الإنتاج، مؤكداً أن حكومته تهدف إلى جعل البلاد في قمة الخدمات الصحية الدولية عبر علامة Health Türkiye​​​​​​​.
أردوغان: 89% من الأدوية التي يستهلكها المواطنون إنتاج محلي
أردوغان: سنجعل تركيا في قمة الخدمات الصحية عالمياً / AA
31 أكتوبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 89% من الأدوية التي يستهلكها المواطنون الأتراك يجرى توفيرها عبر إنتاجها محلياً.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال النسخة الثامنة من "مؤتمر الطب للعالم التركي" الذي تنظمه منظمة الدول التركية في مدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن حكومته تهدف إلى جعل البلاد في قمة الخدمات الصحية الدولية عبر علامة Health Türkiye​​​​​​​، وذلك في إطار رؤية القرن التركي.​​​​​​​

وأفاد أن تركيا كافحت وباء كورونا من خلال الخدمات الصحية التي قدمتها لمواطنيها والدعم الطبي الذي أرسلته إلى 161 دولة و12 منظمة دولية.

وأوضح أن حكومته حشدت منذ الأيام الأولى للوباء كل الإمكانات المتاحة من أجل الإنسانية بلا تمييز، إيماناً منها بأن "خير الناس من ينفع الناس".

وأشار أن نجاح تركيا الفريد في مجال الصحة فتح فرصاً جديدة على طريق خدمة الإنسانية، مؤكداً أن وراء هذا النجاح نظام صحي يركز على الناس أولويةً مع بنية تحتية صحية قوية أكسبتها الحكومة للبلاد خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وشدد أردوغان على أن تركيا أصبحت بواسطة لقاح توركوفاك الذي طورته محلياً ووطنياً، واحدة من 9 بلدان استطاعت إنتاج لقاح مضاد لكورونا.

وأوضح أن تركيا تشارك خبراتها في رقمنة قطاع الصحة وتقديم خدماتها مع العالم، مضيفاً: "أقترح عليكم أنتم الحضور مواصلة الجهود التي من شأنها أن تجعل تركيا مركز استشفاء للعالم، ومصممون على التطوير المستمر للبنية التحتية الشاملة والموارد البشرية المؤهلة والعلوم والتكنولوجيا وقوة الإنتاج​​​​​​​".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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