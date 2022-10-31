سياسة
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بوتين يعلن الاتفاق على بيان مشترك مع قادة أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق على بيان مشترك بشأن إقليم قره باغ مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني، وذلك في اجتماع ثلاثي وصفه بـ"المفيد"، وأنه "خلق مناخاً جيداً للاتفاقيات المستقبلية".
بوتين يعلن الاتفاق على بيان مشترك مع قادة أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ
قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا يتفقون على بيان مشترك بشأن قره باغ / AA
31 أكتوبر 2022

اتفق زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، على بيان مشترك بشأن إقليم قره باغ، حسبما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب اجتماع ثلاثي بينهم في مدينة سوتشي الاثنين.

وقال بوتين، في بيانٍ، عقب اختتام الاجتماع مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان: "في رأينا المشترك، كان هذا اجتماعاً مفيداً للغاية. وفي رأيي، خلق مناخاً جيداً للغاية للاتفاقات المحتملة في المستقبل بشأن بعض القضايا الأساسية".

وأضاف بوتين أن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على كل شيء فيما يخص قره باغ.

ووفقاً له، اتفق القادة على بيان مشترك بشأن إقليم قره باغ، وأشار بوتين إلى أن القمة أظهرت أنه يمكن للطرفين الاتفاق على المستقبل، فالجميع مهتم بتطبيع العلاقات.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستفعل كل شيء للتوصل إلى تسوية نهائية بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال إن الاتحاد الروسي لا يزال على اتصال مع أذربيجان وأرمينيا لمواصلة الحوار ووضع حد للصراع الإقليمي.

وفي وقت سابق، أجرى بوتين محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني، إذ سلط الضوء على ضمان السلام والاستقرار في قره باغ باعتباره "أمراً بالغ الأهمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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