دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين شركات النفط والغاز إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض التكاليف للأمريكيين وزيادة الإنتاج، أو دفع معدل ضرائب أعلى، في الوقت الذي يبذل فيه جهوداً مضنية لكبح أسعار البنزين قبل أسبوع من إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.

وانتقد بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض شركات النفط الكبرى التي تجني أرباحاً كبيرة فيما يدفع الأمريكيون، الذين سئموا التضخم، كثيراً من المال لملء سياراتهم بالوقود.

وقال إن "قطاع النفط لم يفِ بالتزامه الاستثمار في الولايات المتحدة ودعم الشعب الأمريكي". وأضاف أن "الشركات لا تحقق عائداً عادلاً فحسب، بل إنها تحقق أرباحاً مرتفعة لدرجة يصعب تصديقها".

ولتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار الناجم خصوصاً عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، إحدى أكبر الدول المصدّرة للنفط والغاز، ضخّت الإدارة الديمقراطية نحو 180 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطات الاستراتيجية في السوق، في خطوة غير مسبوقة.

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين (3,78 لتر) الاثنين 3,76 دولار، حسب جمعية السيارات الأمريكية.

ولا تزال الأسعار مرتفعة رغم أنها تراجعت في الأشهر الأخيرة بعدما سجّلت مستويات قياسية في الربيع متجاوزةً خمسة دولارات للغالون الواحد.