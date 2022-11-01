سياسة
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بعد غياب 3 سنوات.. القمة العربية الـ31 تنطلق الثلاثاء في الجزائر
يشارك في القمة العربية التي تنطلق الثلاثاء، أمير قطر، ورؤساء مصر، وفلسطين، وموريتانيا، والعراق، وتونس، وجزر القمر، والصومال، وجيبوتي، مع استمرار تجميد مقعد سوريا بسبب قرار الجامعة العربية تعليق عضويتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
بعد غياب 3 سنوات.. القمة العربية الـ31 تنطلق الثلاثاء في الجزائر
قمة الجزائر.. حضور ثلثي القادة العرب واستمرار تجميد مقعد سوريا / AA
1 نوفمبر 2022

شهد التمثيل الرسمي في قمة الجزائر التي تنطلق، الثلاثاء ليومين، تأكيد حضور ثلثي القادة العرب (21 دولة)، بجانب تمثيل منخفض لـ5 دول أخرى، مع استمرار تجميد مقعد سوريا.

وتستضيف الجزائر القمة العربية رقم 31 التي تنعقد بعد غياب ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، خصوصا في سوريا وليبيا.

ووفق رصد الأناضول لبيانات صادرة عن بُلدان جامعة الدول العربية (21 بخلاف سوريا المجمدة عضويتها)، سيشارك في القمة أمير قطر، ورؤساء مصر، وفلسطين، وموريتانيا، والعراق، وتونس، وجزر القمر، والصومال، وجيبوتي.

كما يشارك رؤساء المجالس الرئاسية في كل من السودان واليمن وليبيا، بجانب نائب رئيس الإمارات، وولي عهد كل من الكويت والأردن.

وعلى مستوى منخفض ما بين رئيس حكومة، ونائب رئيس وزراء وممثل للرئيس أو الملك، أو وزير، يأتي تمثيل كل من السعودية، والمغرب، وسلطنة عُمان، والبحرين، ولبنان.

ويستمر تجميد مقعد سوريا داخل أروقة القمة العربية بسبب قرار الجامعة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تعليق عضويتها، جراء اعتماد نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وعُقدت آخر قمة عربية في 2019 بتونس، بينما تأجلت عامي 2020 و2021 بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا.

وجاء التمثيل الرسمي للدول العربية في قمة الجزائر كالتالي:

أولاً: القادة

1- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي ترأس بلاده القمة وتستضيفها.

2- أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

3- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق إعلام محلي مقرب من السلطات.

4- رئيس فلسطين محمود عباس.

5- رئيس تونس قيس سعيّد.

6- الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

7- الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

8- رئيس جزر القمر السيد عثماني غزالي.

9- رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

10- رئيس الصومال حسن شيخ محمود.

11- رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

12- رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

13- رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

14- نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم.

15- ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح.

16- ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

​​​​​​​ثانياً : تمثيل منخفض

1- رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

2- نائب رئيس الوزراء العُماني، الممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، أسعد بن طارق آل سعيد.

3- نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الممثل الخاص للملك، حمد بن عيسى آل خليفة، محمد بن مبارك آل خليفة.

4- وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بعد اعتذار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الحضور رسمياً لأسباب صحية.

5- وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بعد تعذّر حضور عاهل البلاد محمد الخامس لأسباب إقليمية.

ثالثاً: تمثيل مستبعد

سوريا لن تشارك نظراً لتعليق عضويتها في الجامعة العربية منذ 2011.

رابعاً: بدء التوافد

ووفق الحساب الرسمي لقمة الجزائر عبر تويتر، وصل مساء الاثنين كل من قادة وممثلي اليمن، وجزر القمر، والسودان، وليبيا، والعراق، وفلسطين، ولبنان، والبحرين، وموريتانيا، فضلاً عن الوزير المغربي الموجود بالبلاد منذ الاجتماعات الوزارية للقمة حتى الساعة 21:00 ت.غ.

كما سيغادر رئيس تونس، وولي عهد الكويت، ونائب رئيس الإمارات الثلاثاء لحضور القمة، وفق إعلانات رسمية.

وسيشارك الرئيس السنغالي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ماكي سال، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كضيوف بالقمة، وفق بيانات جزائرية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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