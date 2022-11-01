أصبح إيلون ماسك المدير الأوحد لتويتر بعد إتمامه صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق بـ44 مليار دولار، وحلّ مجلس إدارته، وفق ما أظهرت وثائق قُدّمت الاثنين أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، حلّ ماسك مجلس إدارة الشركة.

ووفق الوثائق التي قُدّمت أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "اكتملت عملية الإدماج" في 27 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أصبح "السيد ماسك المدير الأوحد لتويتر".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.

وأقدم ماسك في وقت سابق على تغيير وصفه في سيرته الذاتية على تويتر إلى "رئيس تويتر".

والأسبوع الماضي، أتمّ ماسك استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب، حيث رفع تويتر دعوى قضائية ضده في محكمة ديلاوير بعدما حاول الملياردير الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمه لشراء الموقع.

ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة في أكتوبر، أعاد ماسك إحياء الصفقة التي انتهت بالاستحواذ على الموقع الأزرق لقاء 54,20 دولاراً للسهم.

وفور إتمامه الصفقة، تحرك ماسك سريعاً لإجراء تغييرات في الشركة التي سخر منها لعدة أشهر، بسبب البطء في إدخال تغييرات على منتجاتها أو حذف حسابات البريد العشوائي.

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية، فإن ماسك سحب أكثر من 50 موظفاً لديه في شركة تيسلا، معظمهم من مهندسي البرمجيات إلى شركة تويتر.

وبدأت مجموعات عمل تابعة لماسك الاجتماع مع بعض الموظفين للتحقق من كود برمجة تويتر وفهم كيفية عمل جوانب المنصة، وفقاً لمصدرين مطلعين.

ووفقاً لوثيقة أخرى تضمنها الملف المُقدّم إلى هيئة البورصات الأمريكية، أصبح الأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال ثاني أكبر مساهم في الموقع.

وكان الوليد بن طلال قد رفض في البداية عرض ماسك شراء تويتر باعتباره منخفضاً جداً مقارنة بـ"القيمة الجوهرية" للموقع، قبل أن يوافق على المساهمة بأسهمه التي تبلغ نحو 35 مليون في الصفقة.

وكتب الأمير السعودي على تويتر الجمعة الماضية: "صديقي العزيز رئيس تويتر"، وأرفق التحية ببيان يعلن فيه إنهاء تحويل حصته في أسهم تويتر إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة، مضيفاً: "معاً على طول الطريق".