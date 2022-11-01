ارتفع عدد قتلى انهيار جسر مشاة في الهند إلى 135 اليوم الثلاثاء مع دخول عمليات الإنقاذ يومها الثالث، على الرغم من أنه حُدد مصير جميع من يُعتقد أنهم فُقدوا تقريباً.

وكان الجسر الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية فوق نهر ماتشو في موربي مكتظاً بالزوار الذين يستمتعون بالاحتفال بعيد ديني عندما انهار مساء الأحد، ليسقط الناس في النهر من نحو عشرة أمتار.

ويُعتقد أنه كان هناك مئات الأشخاص على الجسر عندما انهار. ويبلغ عرض الجسر 1.25 متر وطوله 233 متراً.

وقال جي.تي بانديا وهو مسؤول إداري كبير في موربي لرويترز: "أحد الأشخاص الذين أصيبوا في الحادث ودخل المستشفى توفي متأثراً بجروحه ليصل عدد القتلى إلى 135".

وأضاف: "بدأت عمليات البحث مرة أخرى اليوم. نعتقد أن شخصاً واحداً في عِداد المفقودين في الوقت الحاضر".

وواصل الجيش الهندي والبحرية وفرق الاستجابة للكوارث عمليات البحث بينما تجمع السكان على ضفاف النهر بالقرب من بقايا الجسر المنهار.

وشُيد الجسر في الأصل عام 1877 وأُغلق لمدة ستة أشهر للإصلاحات حتى الأسبوع الماضي.

وألقت الشرطة الهندية القبض على تسعة أشخاص أمس الاثنين، من بينهم موظفو إصدار التذاكر، في أثناء التحقيق في انهيار الجسر.

كما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يُجري جولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث.