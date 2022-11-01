سياسة
3 دقيقة قراءة
بدافع الانتقام.. مهاجم منزل بيلوسي كان يسعى لأخذها رهينة وكسر ركبتيها
أفادت دعوى جنائية اتحادية رُفعت اليوم الاثنين أن المتهم بضرب زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بمطرقة، هدده بأخذها رهينة وكسر ركبتيها، وأفادت الشرطة بأن المشتبه به كان يريد الانتقام من رئيسة مجلس النواب بسبب "أدائها واجباتها الرسمية".
بدافع الانتقام.. مهاجم منزل بيلوسي كان يسعى لأخذها رهينة وكسر ركبتيها
 مهاجم منزل بيلوسي كان يسعى لأخذها رهينة وكسر ركبتيها / AP
1 نوفمبر 2022

أفادت دعوى جنائية اتحادية رُفعت اليوم الاثنين أن المتهم بضرب زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بمطرقة، بعد أن اقتحم منزل الزوجين، هدد بأخذها رهينة وكسر "ركبتيها" إذا كذبت عليه في استجوابه لها.

وظهرت نوايا ديفيد وين دي بيب المزعومة بينما اتهم مدّعون اتحاديون المشتبه به البالغ من العمر 42 عاماً بالاعتداء ومحاولة الخطف في اقتحام منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو قبل فجر يوم الجمعة.

وكانت رئيسة مجلس النواب البالغ عمرها 82 عاماً، وهي ديمقراطية تأتي في المرتبة الثانية فيما يتعلق بالرئاسة الأمريكية، في واشنطن وقت الهجوم.

ونُقل زوجها بول بيلوسي (82 عاماً) إلى المستشفى حيث يتعافى من كسور في الجمجمة وإصابات في يديه وذراعه اليمنى.

وقال مكتب رئيسة مجلس النواب إن الأطباء يتوقعون تماثل زوجها للشفاء التام.

وتفيد الدعوى أن ضباط الشرطة، الذين أُرسلوا إلى المنزل بعد أن أجرى بول بيلوسي مكالمة طوارئ للإبلاغ عن متسلل، ألقوا القبض على دي بيب.

وعثرت شرطة سان فرانسيسكو على أربطة في غرفة النوم وفي الردهة قرب الباب الأمامي. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الشرطة عثرت أيضاً على شريط لاصق وحبل أبيض ومطرقة وزوج قفازات من المطاط والقماش ومجلة في حقيبة ظهر دي بيب.

وجاء في الدعوى أيضاً أن بول بيلوسي، الذي فقد وعيه في البداية بسبب الهجوم، أبلغ الشرطة لاحقاً بأنه كان نائماً عندما دخل شخص غريب مسلحاً بمطرقة غرفة النوم وطلب التحدث إلى زوجته.

وذكرت الدعوى أن المتسلل أبلغ بول بيلوسي بأنه يعتزم احتجاز زوجته رهينة للاستجواب، وأنه إذا قالت "الحقيقة" فسوف يتركها تذهب. وإذا "كذبت" فقد هدد بكسر "ركبتيها".

وقال بيلوسي للشرطة إنه تمكن من الهرب إلى الحمام للاتصال برقم الطوارئ 911.

وأثار الهجوم مخاوف بشأن العنف السياسي قبل أقلّ من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني والتي ستُحدد أي الحزبين ستؤول إليه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وتعقد الانتخابات في ظل مناخ سياسي يشهد استقطاباً هو الأشد منذ عقود.

ووُجهت إلى دي بيب تهمة الاعتداء على أحد أفراد عائلة مسؤول أمريكي وتهمة واحدة بمحاولة خطف مسؤول أمريكي. ويقول ممثلو الادعاء إن كلا الجريمتين نابعتين من نية المشتبه به الانتقام من رئيسة مجلس النواب بسبب "أدائها واجباتها الرسمية".

وقالت وزارة العدل في بيان أعلنت فيه الاتهامات إن العقوبة القصوى لهذه التهم تصل إلى السجن 50 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us