سياسة
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أقار: يجب إبقاء مبادرة شحن الحبوب منفصلة عن ظروف الصراع
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، خلال اتصال هاتفي مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين، أوليكسي ريزنيكوف وأولكسندر كوبراكوف، تطورات شحن الحبوب، مشدداً على ضرورة إبقاء المبادرة بعيدة عن ظروف الصراع.
أقار: يجب إبقاء مبادرة شحن الحبوب منفصلة عن ظروف الصراع
خلوصي أقار يُجري اتصالاً هاتفياً مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين أوليكسي ريزنيكوف وأولكسندر كوبراكوف / AA
1 نوفمبر 2022

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، على ضرورة إبقاء مبادرة شحن الحبوب منفصلة عن ظروف الصراع.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين مع وزيري الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، والبنية التحتية أولكسندر كوبراكوف في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الثلاثاء.

وذكر البيان أن أقار بحث خلال الاتصالين تطوّرات شحن الحبوب.

وأشار إلى الأهمية الكبرى لاستمرار مبادرة شحن الحبوب التي ساهمت بشكل كبير في حلّ أزمة الغذاء العالمية وأظهرت إمكانية حلّ المشاكل من خلال التعاون والحوار.

وشدد أقار على أن ممر البحر الأسود أسرع بكثير وأكثر ملاءمة لنقل الحبوب من الطريق البري.

وقال إن "مبادرة شحن الحبوب، وهي نشاط إنساني بحت، يجب أن تبقى منفصلة عن ظروف الصراع".

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بدورها في مسألة ضمان السلام والمساعدات الإنسانية في المنطقة، على جميع المستويات.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظراً لاستخدامه من أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تُهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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