سياسة
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"أردوغان رجل يفي بوعده".. الرئيس الروسي يشيد بسهولة التعامل مع نظيره التركي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه أمس الاثنين، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مدينة سوتشي الروسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رجل الذي يفي بوعده.
"أردوغان رجل يفي بوعده".. الرئيس الروسي يشيد بسهولة التعامل مع نظيره التركي
الرئيس الروسي يشيد بسهولة التعامل مع نظيره التركي / AA
1 نوفمبر 2022

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالرجل الذي يفي بوعده.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه أمس الاثنين، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مدينة سوتشي الروسية.

وقال بوتين: "أعتقد أنه من الواضح لماذا نقترح إنشاء مركز في تركيا لشحن الغاز إلى أوروبا. لأنه من الصعب للغاية العمل مباشرة مع الشركاء الأوروبيين. العمل مع تركيا أسهل بالنسبة لنا. الرئيس رجب طيب أردوغان رجل يفي بوعده".

وأردف: "على الرغم من أن اتفاقنا قد يكون صعباً في بعض الأحيان، لكن إذا اتفقنا معه على شيء ما فنحاول تحقيق ذلك. وعلاوة على ذلك فإن العمل مع تركيا سيسهل علينا التحكم في مياه البحر الأسود".

وأعرب عن ثقته بأنه إذا أُنشئ مركز للغاز الطبيعي في تركيا، فسيكون هناك مشترون للغاز الروسي، مضيفاً: "دعونا نرَ ما سيحدث في هذا الشتاء والذي يليه. لكنني متأكد من أنه سيجري توقيع عقود جديدة".

وفيما يخصّ اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قال بوتين إن روسيا لم تخرج من الاتفاقية بل علّقت العمل بها.

وتابع: "الحبوب الأوكرانية لم تذهب إلى الدول الفقيرة لكن ليس هذا هو السبب الرئيسي لتعليق العمل بالاتفاقية، بل هو هجوم شنته أوكرانيا على سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود حتى لو كان هذا الهجوم فاشلاً".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظراً لاستخدامه من أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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