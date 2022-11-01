سياسة
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أرباح أرامكو السعودية تصعد 39.5% في الربع الثالث من 2022
ارتفعت أرباح أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 39.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 42.4 مليار دولار، مقارنة بـ30.4 مليار دولار في الفترة نفسها من 2021. وأرجعت الشركة السبب في ارتفاع الربح إلى ارتفاع أسعار النفط والكميات المباعة.
أرباح أرامكو السعودية تصعد 39.5% في الربع الثالث من 2022
مصفاة نفط رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية / Reuters
1 نوفمبر 2022

صعدت أرباح "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 39.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى 159.1 مليار ريال (42.4 مليار دولار).

وحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية، الثلاثاء، كانت "أرامكو السعودية" قد سجّلت أرباحاً قيمتها 114.1 مليار ريال (30.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2021.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 68%، لترتفع إلى 488.8 مليار ريال (130.3 مليار دولار)، مقارنة مع 291 مليار ريال ( 77.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2021.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة.

إلا أن هذه الزيادة قابلها، جزئياً، ارتفاع في الريع على الإنتاج، والذي يُعزى بشكل كبير إلى ارتفاع متوسط معدل الريع الفعلي، الناتج عن الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وارتفاع كمية المبيعات.

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب الحرب في أوكرانيا، إذ تُعتبر روسيا ثاني أكبر منتج ومصدّر للنفط في العالم.

وأعلنت الشركة توزيع أرباحها نقدية على مساهميها بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثالث.

وأدرجت الحكومة السعودية أسهم الشركة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد طرح حصة منها للاكتتاب العام في أكبر اكتتاب أولي في التاريخ، كان قد جمع 25.6 مليار دولار، متجاوزاً شركة علي بابا الصينية.

وخطوة الحكومة السعودية، جزء من برنامجها للإصلاح الاقتصادي الهادف لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، والذي أُطلق في 2016 ويتضمن بيع العديد من الأصول الحكومية وطرح شركات حكومية عدة للاكتتاب.

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: "تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي".

وأضاف الناصر في بيان: "بينما وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو، لما تبقى من العقد الجاري نظراً لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة".

وقال: "أرباح الشركة القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث، تعزز قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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