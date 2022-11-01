سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس وزراء باكستان يصل الصين لمناقشة "الممر الاقتصادي" والإعفاء من الديون
وصل رئيس الوزراء الباكستاني بكين في زيارة رسمية تستمر يومين، للقاء الزعماء الصينيين ومناقشة الخطط المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني. وتُعتبر إسلام أباد وبكين حليفتين مقربتين منذ فترة طويلة.
رئيس وزراء باكستان يصل الصين لمناقشة "الممر الاقتصادي" والإعفاء من الديون
تشكّل القروض الصينية التي تبلغ نحو 23 مليار دولار أكبر جزء من ديون باكستان / Reuters
1 نوفمبر 2022

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى بكين الثلاثاء، للقاء القادة الصينيين ومناقشة الخطط المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع استثماري تبلغ تكلفته 65 مليار دولار في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ويُعدّ الاستثمار الضخم في مشاريع التنمية والطاقة في باكستان جزءاً من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتحسين الطرق والسكك الحديدية والممرات البحرية للصين مع بقية دول العالم.

وتُعتبر إسلام أباد وبكين حليفتين مقربتين منذ فترة طويلة. ومن المتوقع أيضاً أن يناقش شريف القضايا الأمنية في أثناء زيارته للصين التي تستمر يومين.

وقال مسؤول يرافق رئيس الوزراء في زيارته للصين لوكالة رويترز، إن شريف سيسعى أيضا، في زيارته الأولى لبكين منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان، لأن تُعفي الصين بلاده من بعض الديون، لا سيما الديون الثنائية.

وتشكل القروض الصينية، التي تبلغ نحو 23 مليار دولار، أكبر جزء من ديون باكستان الثنائية البالغة 27 مليار دولار.

وسيكون شريف من أوائل القادة الذين يلتقون بالرئيس الصيني منذ أن فاز بفترة رئاسة ثالثة.

وقال شريف في بيان: "ستركّز مناقشاتي مع القيادة الصينية على تنشيط الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وأمور أخرى كثيرة"، مضيفاً أنه سيلتقي بالرئيس شي ومسؤولين تنفيذيين صينيين آخرين في أثناء وجوده هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us