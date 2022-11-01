سياسة
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الرئيس الروسي يطالب القمة العربية بإرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين التي تبدأ أعمالها بالجزائر، إلى إرساء نظام عالمي "متعدد الأقطاب".
الرئيس الروسي يطالب القمة العربية بإرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشيد بأهمية دور الدول العربية في السياسة الدولية / صورة: AFP
1 نوفمبر 2022

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين التي تبدأ أعمالها بالجزائر في وقت لاحق الثلاثاء بضرورة إرساء نظام عالمي "متعدد الأقطاب".

وقال في رسالة نشرها موقع قناة "روسيا اليوم" إن عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية "تكتسب زخماً".

ودعا إلى أن يقوم هذا النظام على احترام المصالح المشروعة للدول.

وفي السياق، أشاد بوتين بأهمية دور الدول العربية في السياسة الدولية.

وأوضح أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها قرابة نصف مليار نسمة "تلعب دوراً متزايد الأهمية" في السياسة الدولية.

وكان بوتين انتقد الخميس الماضي سياسات الدول الغربية وسعيها الدائم للهيمنة العالمية. وقال في كلمة مصورة خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" إن الدول الغربية "تريد السيطرة على العالم، وأن يخضع لها الجميع، دون الاهتمام بمصالح الدول الأخرى". بيد أنه في المقابل، أكد أن أغلب الدول حالياً "تطالب بالديمقراطية، ولا تقبل الإملاءات المفروضة عليها".

وتعقد أعمال القمة العربية التي حملت اسم "لم الشمل العربي" في الجزائر، مساء الثلاثاء وعلى مدى يومين، بمشاركة 15 زعيماً عربياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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