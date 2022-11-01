قال متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك الثلاثاء إن تركيا ستبذل قصارى جهدها بغية إعادة تفعيل اتفاق نقل الحبوب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من العاصمة أنقرة، تعقيباً على قرار روسيا تعليق اتفاق نقل الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ولفت جليك إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذل قدراً كبيراً من الجهود الدبلوماسية تجاه اتفاق شحن الحبوب، الذي استفاد منه العالم بأسره.

وقال: "نشعر بحزن عميق جراء تعليق الاتفاق، بلا شك ستُبذل كل الجهود لجعله سارياً مجدداً، سواء على مستوى رئيسنا أو على مستوى وزرائنا".

بلا شك سيتم بذل كل الجهود لجعله ساريا مجددا، سواء على مستوى رئيسنا أو على مستوى وزرائنا - عمر جليك - متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي

وأكد جليك أن الرئيس أردوغان كان الفاعل الرئيسي في بلْورة الاتفاق المذكور، وتابع: "نأمل أن تكون النقطة التي جرى التوصل إليها في الوقت الحالي مؤقتة".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "لاستخدامه من أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.