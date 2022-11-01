سياسة
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الرئيس التركي لنظيره الروسي: واثق من التعاون لحل مسألة شحن الحبوب
بحث الرئيسان التركي والروسي خلال اتصال هاتي، قضايا إقليمية على رأسها المستجدات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، كما أكد الرئيس التركي على ثقته بإقامة تعاون "يركز على الحل فيما يخص شحن الحبوب الأوكرانية".
الرئيس التركي لنظيره الروسي: واثق من التعاون لحل مسألة شحن الحبوب
أردوغان لبوتين: واثق من التعاون لحل مسألة شحن الحبوب / صورة: AA
1 نوفمبر 2022

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ثقته بإقامة تعاون "يركز على الحل فيما يخص شحن الحبوب الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا قضايا إقليمية على رأسها المستجدات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تواصل اتخاذ المبادرات اللازمة مع جميع الأطراف لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية اسطنبول لشحن الحبوب.

وشدد على ثقته بإقامة تعاون "يركز على الحل بشأن هذه المسألة كما العديد من المسائل الأخرى".

وبيّن أنه "في حال حل أزمة الحبوب بنهج بنّاء فإن ذلك سيشجع أيضاً الخطوات التي ستُتخَذ في طريق العودة إلى المفاوضات".​​​​​​​

والاثنين أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "لاستخدامه من أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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