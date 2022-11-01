سياسة
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الصحة العالمية: تفشي جدري إمبوكس حالة طوارئ عالمية تتطلب إجراءات منسقة
اعتبرت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض جدري إمبوكس يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، وتتطلب إجراءات منسقة بين الدول.
الصحة العالمية: تفشي جدري إمبوكس حالة طوارئ عالمية تتطلب إجراءات منسقة
الصحة العالمية: تفشي جدري إمبوكس حالة طوارئ عالمية تتطلب إجراءات منسقة / صورة: Reuters
1 نوفمبر 2022

أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن تفشي مرض "إمبوكس" يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً".

وقالت اللجنة في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية: "توصلت اللجنة إلى رأي إجماعي بأن هذا الحدث (تفشي مرض جدري إمبوكس) يستمر في تلبية معايير اللوائح الصحية الدولية لحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، ويسلط الضوء على الأسباب الرئيسية للقلق المستمر".

وأضافت أن تفشي جدري إمبوكس يشكل خطراً على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره.

ووفقاً لأحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فقد جرى تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بجدري إمبوكس منذ بداية العام الحالي في 109 دول، وتوفي 36 شخصاً بسبب الإصابة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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