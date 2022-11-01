أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن تفشي مرض "إمبوكس" يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً".

وقالت اللجنة في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية: "توصلت اللجنة إلى رأي إجماعي بأن هذا الحدث (تفشي مرض جدري إمبوكس) يستمر في تلبية معايير اللوائح الصحية الدولية لحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، ويسلط الضوء على الأسباب الرئيسية للقلق المستمر".

وأضافت أن تفشي جدري إمبوكس يشكل خطراً على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره.

ووفقاً لأحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فقد جرى تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بجدري إمبوكس منذ بداية العام الحالي في 109 دول، وتوفي 36 شخصاً بسبب الإصابة.