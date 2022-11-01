طلبت شركة هيونداي من مالكي أكثر من 44 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض (إس يو في) في الولايات المتحدة وقف السيارات في الهواء الطلق، لأن النيران قد تشتعل فيها ولو كانت المحركات متوقفة.

وقالت شركة صناعة السيارات إن بعض طرازات “سانتا في سبورت” موديل 2018 يجب وقفها بعيداً عن السيارات والمباني الأخرى حتى يجرى إصلاحها جزءاً من عملية استدعاء.

وتحتوي هذه السيارات على مكابح مانعة للانغلاق تعمل وفق أنظمة حاسوب، والتي يمكن أن تتعطل وتؤدي إلى حدوث تماس كهربائي، ما يزيد خطر نشوب حريق.

ولم يُضمّن ذلك في عمليات الاستدعاء في فبراير/شباط لأكثر من 350 ألف سيارة لنفس المشكلة.

ومن المقرر أن يستبدل بصمام كهربائي آخر يحد من انتقال التيار إلى وحدة المكابح المانعة للانغلاق. ومن المزمع إخطار مالكي السيارات بالاستدعاء عن طريق البريد اعتبارا من 26 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت هيونداي في الوثائق المنشورة الثلاثاء من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن لديها أربعة تقارير عن حرائق مقصورة المحرك من السيارات المدرجة في الاستدعاءات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.