أثار تعيين نائب يميني متطرف في الحكومة الإيطالية، جرى تصويره عام 2005 واضعاً شارة نازية، جدلاً وإدانة من المعارضة الثلاثاء.

وعُيّن غالياتسو بينيامي النائب على لائحة حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الاثنين وزيراً مفوضاً للبُنى التحتية.

صُوَّر هذا المحامي البالغ من العمر 47 عاماً خلال حفلة في عام 2005 يرتدي زياً أسود ويضع شارة تحمل صليباً معقوفاً على ذراعه اليسرى.

وكتب نائب الحزب الديمقراطي ماركو فورفارو على تويتر أن تعيينه "جريمة بحق الدستور وذكرى وتاريخ وضحايا الصليب المعقوف".

وأضاف: "العار عليكِ جورجيا ميلوني".

وأدان غالياتسو بينيامي في بيان: "جميع أشكال الشمولية وتقييد حرية التعبير ومناهضة الديمقراطية" واصفاً النازية بأنها "شر مطلق".

وقال إن صورة عام 2005 التقطت "في حفلة خاصة" و"اعتذرت عنها أكثر من مرة".

وانتقدت المعارضة اليسارية الاثنين تعيينات أخرى.