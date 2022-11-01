سياسة
3 دقيقة قراءة
تحت شعار "لم الشمل" وبحضور ثلثي القادة.. انطلاق القمة العربية في الجزائر
بحضور ثلثي القادة العرب وضيوف شرف أجانب انطلقت في الجزائر مساء الثلاثاء أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين، تحت شعار "لم الشمل".
تحت شعار "لم الشمل" وبحضور ثلثي القادة.. انطلاق القمة العربية في الجزائر
انطلاق القمة العربية في الجزائر / صورة: AA
1 نوفمبر 2022

انطلقت في الجزائر مساء الثلاثاء أعمال القمة العربية الـ31، تحت شعار "لم الشمل"، بحضور ثلثي القادة العرب وضيوف شرف أجانب.

وجرى الافتتاح بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال غرب العاصمة الجزائرية.

وأعطى إشارة الانطلاق، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ترأست بلاده القمة السابقة قبل تسليم الرئاسة إلى الجزائر.

وانعقدت هذه القمة بعد انقطاع دام 3 سنوات، بسبب جائحة كورونا، إذ كانت الأخيرة عام 2019 بتونس.

وتشهد قمة الجزائر مشاركة 15 قائداً عربياً إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تستضيف بلاده القمة.

ويشارك في القمة القادة المغاربة، وهم الرئيسان التونسي قيس سعيد والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، فيما غاب ملك المغرب محمد السادس "لأسباب إقليمية"، وفق وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وحضر أيضا رؤساء مصر عبد الفتاح السيسي، وجزر القمر عثماني غزالي، وجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والصومال حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

كما شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس فلسطين محمود عباس، ورئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح.

وتخلّف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن جلسة الافتتاح وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه يصل إلى الجزائر مساء الثلاثاء.

ومثّل لبنان رئيس حكومته نجيب ميقاتي، وسلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص للسلطان، والبحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والممثل الخاص للملك، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بعد اعتذار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الحضور رسمياً "لأسباب صحية".

كما حضر الرئيس السنغالي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ماكي سال، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس حركة عدم الانحياز ضيوفاً بالقمة.

والاثنين، وصف وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة حجم الحضور "بالكبير والمحترم" مقارنة بقمم سابقة وظروف والتزامات قادة عرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us