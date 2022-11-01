طلب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من ألبانيا تسليم فاروق فاتح أوزر المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "ثوديكس" لتداول العملات المشفرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أنقرة مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في ألبانيا أولتا جاتشكا.

وقال جاوش أوغلو: "اليوم عقدت الجلسة الرابعة من المحاكمة، والجلسة الخامسة ستكون في 10 نوفمبر/تشرين الثاني. مع انتهاء محاكمته ننتظر تسليمنا هذا الشخص لأنه محتال يقف وراء عمليات نصب على عدد كبير من مواطنينا".

وأشار إلى أنّ لقاءه الثنائي مع نظيرته الألبانية وعلى مستوى الوفود كان مثمراً بالنسبة إلى علاقات البلدين.

وبيّن أنّ البلدين عام 2023 سيحتفلان بمئوية تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما. وذكر أنّ العام الفائت شهد رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أنّ تركيا وألبانيا عقدتا الثلاثاء الاجتماع الأول لمجموعة الحوار السياسي وهدفه التحضير لقمة مجلس التعاون التركي-الألباني رفيع المستوى.

وأوضح جاوش أوغلو أنّ القمة ستبحث مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والمواصلات والبنية التحتية وشبكات المواصلات، والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والصحة والزراعة وغيرها.

وأعلن أن القمة ستشهد توقيع البلدين اتفاقيات بعضها اتفق عليه وبعضها يجري التباحث حوله.

ولفت جاوش أوغلو إلى الزيادة الكبيرة في حجم التجارة بين البلدين قائلاً: "العام الماضي ازداد حجم التجارة بنسبة 68%. ووصل إلى 853 مليون دولار. ومن الواضح أن حجمها العام الجاري سيتجاوز مليار دولار".

وكشف الوزير التركي عن وصول عدد الشركات التركية في ألبانيا إلى أكثر من 600 شركة تنفذ عديداً من المشاريع المهمة، وأن تركيا أكبر مستثمر أجنبي في ألبانيا.

كما بحث الجانبان مسألة مدارس منظمة كولن الإرهابية في ألبانيا، وأكد جاوش أوغلو وجود تطورات في هذا الخصوص.

وعلى الصعيد الإقليمي بحث الوزيران التطورات في أوكرانيا والسلام في منطقة البلقان.