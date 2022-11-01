سياسة
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صحيفة: واشنطن قلقة بشأن تحذيرات من الرياض حول هجوم إيراني على أهداف سعودية
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن واشنطن "قلقة" بشأن التحذيرات التي جاءت من السعودية، وإننا "مستعدون للرد إذا نفذت إيران أي هجوم".
صحيفة: واشنطن قلقة بشأن تحذيرات من الرياض حول هجوم إيراني على أهداف سعودية
تبادلت الرياض معلومات مع واشنطن تحذر من هجوم وشيك من طهران على أهداف في المملكة / صورة: AA
1 نوفمبر 2022

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين بأن الرياض تبادلت معلومات مع واشنطن تحذر من هجوم وشيك من طهران على أهداف في المملكة.

وقال المسؤولون (لم تسمهم الصحيفة) إن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك من إيران على أهداف في المملكة.

وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة والسعودية ودول مجاورة أخرى رفعت مستوى التأهب للقوات العسكرية بعد التحذير من الهجوم الوشيك.

ونقلت الصحيفة عن مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن واشنطن "قلقة" بشأن التحذيرات التي جاءت من السعودية ومستعدون للرد في حال نفذت إيران أي هجوم.

وقال متحدث باسم المجلس: "إننا قلقون بشأن التهديدات ونبقى على اتصال مستمر من خلال القنوات الاستخباراتية والعسكرية مع السعودية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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