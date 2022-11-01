أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين بأن الرياض تبادلت معلومات مع واشنطن تحذر من هجوم وشيك من طهران على أهداف في المملكة.

وقال المسؤولون (لم تسمهم الصحيفة) إن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك من إيران على أهداف في المملكة.

وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة والسعودية ودول مجاورة أخرى رفعت مستوى التأهب للقوات العسكرية بعد التحذير من الهجوم الوشيك.

ونقلت الصحيفة عن مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن واشنطن "قلقة" بشأن التحذيرات التي جاءت من السعودية ومستعدون للرد في حال نفذت إيران أي هجوم.

وقال متحدث باسم المجلس: "إننا قلقون بشأن التهديدات ونبقى على اتصال مستمر من خلال القنوات الاستخباراتية والعسكرية مع السعودية".